Akvariet i Bergen i stormens sentrum: Fremtidens usikkerhet og etiske spørsmål

Akvariet i Bergen står overfor store utfordringer knyttet til både bygningens forfatning og etiske spørsmål om dyrevelferd. Debatten om fremtiden til institusjonen raser, og spørsmålet om offentlige midler bør brukes til å støtte kommersiell utnyttelse av dyr er sentralt.

Debatten om Akvariet i Bergen raser, og spørsmålet om fremtiden til institusjonen er mer aktuelt enn noensinne. Akvariet, som er en av Bergens mest besøkte attraksjoner og et av Europas eldste, står overfor betydelige utfordringer.

Bygningen er i dårlig forfatning etter over 60 år med drift, og behovet for enten en omfattende rehabilitering eller bygging av et helt nytt akvarium er presserende. Samtidig reises det sterke kritiske spørsmål om etikken ved å holde ville dyr i fangenskap for underholdningens skyld, og om offentlige midler bør brukes til å støtte en slik virksomhet. Kritikere peker på at stadig flere mennesker er skeptiske til denne typen parker, og argumenterer for at de bør avvikles.

Akvariet selv, ledet av Terje Breivik, ser for seg en fremtid samlokalisert med Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken, men er avhengig av økonomisk støtte fra Bergen kommune, inkludert en potensiell gratis tomt. Breivik fremhever Akvariets betydning for kunnskapsformidling om havet og naturen, og understreker at de i stor grad huser dyr som er tatt imot eller reddet. Han argumenterer for at tilgangen til levende dyr er viktig for å opprettholde forbindelsen til naturen.

Siri Martinsen, på den andre siden, representerer en voksende bekymring for dyrevelferd og mener at kommersiell utnyttelse av dyr ikke bør støttes med offentlige midler. Hun viser til at flere akvarier og akvaparker i Europa har stengt dørene, og ser dette som et tegn på en endring i holdninger. Den økonomiske situasjonen for Akvariet er prekær. Institusjonen er avhengig av publikumsinntekter og donasjoner, både fra offentlige og private kilder.

Breivik understreker at Akvariet har hatt over 13 millioner besøkende gjennom årene, men at både bygning og tekniske anlegg er utslitte. Han presenterer to alternativer: en kostbar rehabilitering av eksisterende bygning, eller bygging av et nytt, moderne akvarium. Drømmen om å samlokalisere med Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken anses som en ideell løsning, da det vil skape et senter for marin forskning og formidling.

Imidlertid er realiseringen av denne drømmen avhengig av at Bergen kommune er villig til å bidra økonomisk, blant annet ved å stille en tomt til disposisjon. Samtidig er det en økende motstand mot å bruke offentlige midler til å støtte en institusjon som driver kommersiell utnyttelse av dyr. Kritikere argumenterer for at Akvariet ikke bør anses som et samfunnsgode, og at offentlige midler heller bør brukes til andre formål.

Debatten dreier seg ikke bare om Akvariets økonomiske overlevelse, men også om etiske spørsmål knyttet til dyrevelferd og holdninger til ville dyr i fangenskap. Utviklingen i Europa viser en tydelig trend mot nedleggelse av akvarier og akvaparker. Nylig stengte «Marineland» i Antibes i Frankrike dørene etter flere år med kritikk. Akvariet i Bergen huser sjøløver, pingviner, otere, krokodiller og anakonda, men har ikke delfiner.

Martinsen mener at nedleggelsen av slike institusjoner ikke er en krise, men snarere et tegn på en økende bevissthet om dyrevelferd. Hun argumenterer for at dyr holdes på trange arealer og ikke får utløp for sine naturlige behov. Breivik ser derimot Akvariet som en viktig bidragsyter til kunnskap om havet og naturen, og mener at det er viktig å ha tilgang til levende dyr for å øke bevisstheten om miljøutfordringer som plastforurensning og gruvedrift.

Han understreker at Akvariet ikke holder dyr i fangenskap, men under menneskelig omsorg, og at de i stor grad huser dyr som er tatt imot eller reddet. Fremtiden til Akvariet i Bergen er fortsatt usikker, og en endelig beslutning vil ikke bli tatt før til våren. I mellomtiden må pingvinene og sjøløvene nøye seg med slitne fliser på Nordnes, mens debatten om deres skjebne fortsetter





NRK Hordaland / 🏆 5. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Akvariet I Bergen Dyrevelferd Bergen Kommune Havforskningsinstituttet Dokken Offentlige Midler Marin Forskning

United States Latest News, United States Headlines

