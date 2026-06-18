Alan Walker melder seg ut av Tono i strid om pengar og makt

Alan Walker og manageren Gunnar Greve har forlate Tono, den norske organisasjonen for opphavsrett. Dei hevdar systemet er urettferdig og fører til store tap. Tono-direktør Karl Vestli seier dei har strekt seg langt.

Den norske musikkbransjen er i opprør etter at den verdskjente artisten Alan Walker og manageren hans Gunnar Greve har meldt seg ut av Tono , den sentrale organisasjonen for forvaltning av opphavsrettar.

Utmeldinga kjem etter langvarig misnøye med korleis Tono fordeler inntektene frå musikkbruk. Greve hevdar at systemet er urettferdig og at han og Walker har tapt fleire millionar kronar på grunn av ein fordelingsmodell som ikkje tek omsyn til kven som faktisk generer inntektene. Tono samlar inn pengar når musikk vert spelt på radio, TV, konsertar, strøymetenester og i butikkar, og fordeler desse midla til medlemane.

Men kritikarar meiner at pengane i for stor grad går til smale sjangrar som ikkje har like stor kommersiell suksess. Aslak Klever i musikkforlaget Popular Demand kallar systemet korrupt og seier at det gjer Noreg lite attraktivt for låtskrivarar med internasjonal suksess. Han peikar på at låtskrivarar som får mykje spelt, må dela inntektene sine med andre som ikkje bidrar like mykje.

Administrerande direktør i Tono, Karl Vestli, seier at organisasjonen har hatt eit tett og godt samarbeid med Greve gjennom mange år. Vi har strekt oss langt for han og låtskrivarane hans, seier Vestli. Han legg til at dei tek utmeldinga tungt og at dei alltid har jobba for å ivareta interessene til alle medlemane. Samtidig understrekar han at Tono har reglar og vedtekter som er utarbeida for å sikra fellesskapet, ikkje berre enkeltartistar.

Alan Walker, som eigentleg heiter Alan Olav Walker, er ein av Noregs mest suksessrike artistar med globale hittar som Faded og Alone. Selskapet hans hadde i 2024 eit overskot på 48 millionar kroner før skatt, og saman med Greve sitt felles selskap var overskotet 40 millionar. I same periode hadde Kygo, ein annan toppartist, eit overskot på mange titals millionar, medan Aurora Aksnes enda på rundt 10 millionar. Bakgrunnen for striden er ikkje berre pengar, men også makt.

Mange meiner at Tono sin vedtektsfesta styringsform gjev for lite innverknad til dei som faktisk generer dei største inntektene. Greve seier at systemet ikkje tener fellesskapets beste og at det er på tide med endringar. Han meiner at inntektene bør fordelast proporsjonalt med kven som generer dei. Tono er ikkje den einaste organisasjonen i Noreg som møter kritikk.

Fleire aktørar i musikkbransjen har i lengre tid etterlyst ein meir rettferdig modell for fordeling av opphavsrettsinntekter. Samtidig er det viktig å merka seg at både Kygo og Aurora framleis er medlemmer i Tono. I ein tidlegare versjon av saka vart det feilaktig hevda at dei også hadde forlate organisasjonen. Dette er ikkje rett, og begge artistane held fram som Tono-medlemmer, sjølv om dei har avtalar med utanlandske selskap for enkelte område - noko som er vanleg i bransjen.

Utmeldinga til Alan Walker og Gunnar Greve kan få ringverknader i heile den norske musikkindustrien. Fleire artistar og låtskrivarar følgjer no saka med argusaugo, og det kan henda at fleire vurderer å melda seg ut om ikkje Tono gjer endringar. For Tono sin del står organisasjonen no overfor eit press om å modernisera fordelingsmodellen og skapa større tillit blant medlemane. Samtidig er det viktig å understreka at Tono har spelt ei avgjerande rolle i norsk musikkliv i over 80 år.

Organisasjonen har samla inn milliardar av kroner til norske opphavsrettshavarar og har vore med på å sikra at kunstnarar får betalt for arbeidet sitt. Spørsmålet er om modellen treng ein oppdatering for å møta dagens digitale musikkmarknad, der strøyming og globale plattformar dominerer. Debatten om Tono er ein del av ein større diskusjon om rettferdig fordeling i kulturbransjen.

Medan nokre meiner at fellesskapet må koma først, argumenterer andre for at dei som skaper verdiane bør få ein større del av kaka. Uansett utfall, har Alan Walker og Gunnar Greve sett søkjelyset på eit tema som vil prega musikkbransjen i lang tid framover





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