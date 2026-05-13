Alarm over elsparkesykkelbranner i Norge

Rådgiver Susanne Moen i Brannvernforeningen er bekymret for at utviklingen går i feil retning når det gjelder branner knyttet til batteridrevne kjøretøy. Hun advarer mot å lade elsparkesykkelen uten tilsyn eller om natten, og advarer mot å ha elsparkesykkelen stående i gangen. Moen mener at elsparkesykkelbatterier kan utvikle ekstrem varme, giftig røyk og eksplosiv brann på svært kort tid. Slike branner er dessuten svært vanskelige å slukke med vanlig slokkeutstyr. Moen er bekymret for flere dødsbranner fremover, og mener at det er viktig å være kritisk når man kjøper elsparkesykler.

På ti år har det vært nesten 400 utrykninger til brann knyttet til batterier i elektriske småkjøretøy i Norge. I fjor var det 82. Elektriske småkjøretøy omfatter elsparkesykler, elsykler, balansebrett/ståbrett og lignende.

Av de 82 utrykningene til branner i slike i fjor, var 21 av dem brann eller branntilløp i elsparkesykler. – Det finnes godt over en halv million private elsparkesykler i norske hjem i dag. Det har ført til en kraftig økning i branner knyttet til denne typen batteridrevne kjøretøy, sier rådgiver Susanne Moen i Brannvernforeningen i en epost til NTB. Helt ferske tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser totalt 397 hendelser fra 2016 til i dag.

De fire første månedene i år har det allerede vært minst 13 hendelser, og det er før sesongen for elsparkesykler for alvor har startet. Moen, som har bakgrunn som brannetterforsker hos politiet, er bekymret for at utviklingen går i feil retning. – Nå starter sesongen, og mange tar fram elsparkesykkelen igjen uten å vite nok om hvordan den bør lades og oppbevares, sier hun.

– Mange er ikke klar over hvor farlig en elsparkesykkel kan være dersom batteriet blir skadet eller brukt feil. Litium-ionbatterier kan utvikle ekstrem varme, giftig røyk og eksplosiv brann på svært kort tid, sier Moen. Slike branner er dessuten svært vanskelige å slokke med vanlig slokkeutstyr. Hvis det først begynner å brenne, er det viktigst å komme seg ut, varsle andre i nærheten og ringe 110.

En av de farligste tingene folk ofte gjør, er å ha elsparkesykkelen stående i gangen. Ved en brann vil den da kunne blokkere atkomst til rømningsvei. Ifølge DSB øker risikoen for brann eller annen feil med batteriet dersom man behandler elsparkesykkelen røft og batteriet får en skade. Det er vanskelig å forutse om det kan oppstå brann i et elsparkesykkelbatteri.

Med tanke på omfanget av elsparkesykler i omløp, hvor plutselig og voldsomt en litiumbrann kan utvikle seg, hvor vanskelig det er å slukke en batteribrann og at elsparkesykler ofte oppbevares i boliger der folk sover eller i rømningsveier, er vi bekymret for flere dødsbranner fremover, opplyser DSB til NTB. For snart to år siden mistet to unge mennesker livet i en bolig i Tønsberg. Årsaken var en elsparkesykkel som tok fyr i gangen.

Det var den første dødsbrannen i Norge knytte til elsparkesykkel. ● Lader elsparkesykkelen uten tilsyn eller om natten.

Derfor er det viktig å være kritisk når man kjøper elsparkesykler. Advarsler og informasjon som skal være oppgitt ved kjøp, er blant annet advarsler om mulige farer ved bruk, viktig sikkerhetsinformasjon og CE-merke.





