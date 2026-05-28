Albinobøffel med kallenavnet 'Donald Trump' blir en attraksjon i Bangladesh

En sjelden albinobøffel i Bangladesh har blitt reddet fra slakt etter å ha gått viralt på sosiale medier før eid-feiringen. Dyret var allerede solgt til rituell slakt i forbindelse med eid, men myndighetene grep inn i siste liten etter at interessen rundt bøffelen eksploderte.

Den blonde hårtusten ga bøffelen kallenavnet ' Donald Trump '. Nå har den blitt en attraksjon i Bangladesh .

Dyret var allerede solgt til rituell slakt i forbindelse med eid, men myndighetene grep inn i siste liten etter at interessen rundt bøffelen eksploderte. I siste liten ble det bestemt at bøffelen skulle spares på grunn av sikkerhetshensyn og den enorme interessen rundt dyret, opplyser en talsperson i innenriksdepartementet til Reuters. Stor interesse for bøffelen førte til at journalister og fotografer strømmet til for å få bilder av 'Donald Trump'.

Eieren Ziauddin Mridha forteller at det var lillebroren som mente bøffelen lignet på USAs president Donald Trump på grunn av hårtusten. Albinobøfler er svært sjeldne i Bangladesh, der storfe vanligvis er mørke. Ifølge Reuters kan det ha vært det spesielle kallenavnet som reddet livet til dyret





