Aldersgrense for å 'ha bygget landet': Spørsmål og irritasjonsgrums

Innlegget belyser spørsmålet om aldersgrensen for å «ha vært med å bygge landet». Debatten tynger med mektige og tenåringsrelaterte mennesker, og skribenten tar til orde for en skjerpet refleksjon over hva denne aldersgrensen innebærer og om den er en konstant enhet.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne. Hva er egentlig aldersgrensen for å 'ha vært med å bygge landet ' – med påfølgende rett til å være konstant uforskammet og ha amputert alt som heter sosiale antenner for godt?

Dessuten: Er denne aldersgrensen en konstant enhet? Det vil si: Gjelder den for hvert enkelt individ som når denne alderen også i fremtiden, eller er aldersretten forbeholdt dem som opplevde år sånn noenlunde i nærheten av andre verdenskrig? Hrmpf! Jeg har en del spørsmål og irritasjonsgrums i dag.

Nå er jeg altså drittlei av en del mennesker i aldersgruppen 80 år pluss/minus, eller – la oss være ærlige – en hel haug med folk i denne aldersgruppen, som på forunderlig vis synes å mene at de har rett til å opptre langt over alle støvleskaft bare fordi fødselsattesten er begynt å gulne litt i kantene





