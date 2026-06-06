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Aldringstiden: Norge må jobbe lenger for å redde velferdsstaten

Samfunn News

Aldringstiden: Norge må jobbe lenger for å redde velferdsstaten
Aldrende BefolkningArbeidskraftVelferdsstat
📆6/6/2026 8:47 PM
📰Nettavisen
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En ny rapport fra Nav Vestland varsler en alvorlig demografisk endring med flere eldre og færre arbeidstakere. Artikkelen analyserer hvordan samfunnet kan håndtere denne utfordringen gjennom å befolkningen i arbeid lengre, samtidig som næringslivet møter en kritisk mangel på arbeidskraft.

BERGEN (Bergensavisen): Norge står overfor en stor demografisk endring med en aldrende befolkning . Ifølge fylkesdirektør Bjarte Hysing-Olsen i Nav Vestland vil dette kreve omfattende samfunnsstillinger.

Prognoser frem mot 2050 viser en dramatisk endring i arbeidsmarkedet. I dag er det ett barnehagebarn per person over 80 år i Bergen, men i 2050 vil det være to 80-åringer for hvert barnehagebarn. Dette betyr at færre yrkesaktive må bære byrden av velferdsstaten. Løsningen vil i stor grad være å holde folk i arbeid lengre.

Unge mennesker som Marcel Hope (25), Sigurd Bauge (27) og Marie Hjelmeland (20) uttrykker ulike tanker om å jobbe til de er 60, 75 eller til og med 80 år. Dagens 60-åringer er friske og i stand til å jobbe lenger, hvilket krever en ny tilnærming fra arbeidsgivere. Samtidig opplever næringslivet i Vestland en mangel på kvalifisert arbeidskraft, spesielt innen helsevesenet der det mangler over 1000 helsefagarbeidere. Arbeidsledigheten er lav, og det er flere utlyste stillinger enn arbeidsledige.

Sydfraværet i Vestland var 5,6 prosent i 2025,.noe som er høyt sammenlignet med andre nordiske land. For å sikre velferdsstaten må folk derfor holde seg friske og jobbe lenger. Artikkelen nevner også at jubilerende seniorer ikke lenger anses som gamle, og at arbeidslivet må tilpasse seg denne nye virkeligheten

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Aldrende Befolkning Arbeidskraft Velferdsstat Pensjonsalder Sykefravær

 

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