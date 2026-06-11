Alexander Ospelt vinner presidentvalget i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet

Alexander Ospelt fra Liechtenstein vant presidentvalget i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet med en stemmes overvekt. Han vant med 65 stemmer mot Eliasch som fikk 64 stemmer. Norge stemte for Ospelt.

Alexander Ospelt fra Liechtenstein gikk seirende ut av kampen om å bli ny president i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet. Han vant med én stemmes overvekt.

Det er klart etter avstemningen på FIS-kongressen i Beograd torsdag. Stemmetallene ble 65 for Ospelt og 64 for Eliasch. Ospelt fikk Norges tre stemmer. Det varslet generalsekretær Ola Keul i Norges Skiforbund allerede tidligere denne uken.

Torsdagens kongress ble overraskende for mange innledet med at Sveits' skiforbund ba om at avstemningen ikke skulle gjennomføres digitalt, men med stemmegivning på papir. – Under de foregående kongressene har vi opplevd problemer med det digitale stemmesystemet. Dette valget er for viktig til å teste det nye systemet, gitt viktigheten av avgjørelsen, sa den sveitsiske representanten. I utgangspunktet meldte fire kandidater at de ønsket å ta opp kampen mot den sittende presidenten Johan Eliasch.

I slutten av mai trakk danske Anna Harboe Falkenberg og amerikanske Dexter Paine sine kandidaturer, og denne uken var også britiske Victoria Gosling borte fra kandidatlisten. Vi har hatt god dialog med Ospelt gjennom hele denne prosessen. Han har forklart oss godt hva han er opptatt av, og det samsvarer med hva vi er opptatt av, som ikke minst er mer åpenhet og mer involvering i viktige beslutninger for FIS, sa Ola Keul til NTB før kongressen.

– Vi er også opptatt av den tydeligheten Ospelt har på at det må tas tak i økonomien til FIS. Man kan ikke fortsette med det man gjør nå, hvor man tapper reservene, la han til. Norges Skiforbund har vært tydelig på at det ikke var aktuelt å støtte et gjenvalg av Eliasch. Nylig rykket skitoppene på Ullevaal stadion ut med en uttalelse som også var undertegnet av forbundene i USA, Sveits, Østerrike, Tyskland, Spania og Canada.

– Vi mener at sittende president Johan Eliasch ikke bør lede FIS videre. Årsakene til det er blant annet manglende åpenhet og involvering, disponering av felles midler som tærer på organisasjonens reserver og internasjonal skisports omdømme, sa Keul da uttalelsen ble kjent. Alexander Ospelt har vært del av styret i Det internasjonale skiforbundet siden 2024. Han var visepresident i det europeiske forbundet for ski- og snowboardforbund i perioden 2021 til 2024.

I tillegg var han skipresident i hjemlandet fra 2016 til 2023. Ospelt har i valgkampanjen sagt at han mener et splittet FIS trenger en ny retning, og at han ønsker å være en samlende leder. Det skal også velges nye styremedlemmer under kongressen i Beograd torsdag. Tove Moe Dyrhaug, som nylig ble erstattet med Roger Finjord i vervet som norsk skipresident, stiller til gjenvalg.

New York Knicks gjorde comeback i den fjerde NBA-finalekampen da de slo San Antonio Spurs i Madison Square Garden onsdag kveld. Knicks sikret 107-106-seier over Spurs foran et entusiastisk hjemmepublikum i New Yorks storstue Madison Square Garden. Den første kampen gikk onsdag i forrige uke. Da vant Knicks 105-95 over Spurs.

Fredag vant Knicks knepent, 105-104. Dermed led New York-laget 2-10 i kamper. Begge de to kampene ble spilt på bortebane i San Antonio i Texas. Mandag var det tid for tredje kamp, den første av to i Madison Square Garden.

Der led Knicks på et smertefullt nederlag, med USAs president Donald Trump som tilskuer. Spurs slo Knicks' seiersrekke og reduserte avstanden mellom lagene til 2-1 med 115-111-seier over Knicks. Onsdagens kamp har gitt Knicks nytt håp når laget nå har en 3-1-ledelse over Spurs. Det gjenstår fortsatt tre kamper i best-av-syv-serien





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