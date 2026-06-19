Alexander Sørloth close to Juventus transfer, but chaos at Old Lady

Alexander Sørloth is close to a transfer to Juventus, but the situation at the Italian club is chaotic. The Norwegian striker has had a successful career, playing for Rosenborg, Midtjylland, Crystal Palace, Gent, Trabzonspor, RB Leipzig, and Real Sociedad. He has shown his potential in La Liga and Serie A, and now he has the opportunity to play for one of the most traditional clubs in Europe.

Alexander Sørloth er enig med Juventus om personlige betingelser og det gjenstår bare en avtale med Atletico Madrid før avreise til VM. Manager Luciano Spalletti trenger en kraftspiss, og der passer den nesten to meter høye norske kjempen godt inn.

Men de trenger å rydde plass, og det ser ut til å bli svært vanskelig. Tidligere uke meldte den hyperaktive overgangsjournalisten Fabrizio Romano at representantene til Alexander Sørloth var i dialog med Juventus. Den italienske storklubben ønsker å kvitte seg med Dusan Vlahovic til sommeren, og i Sørloth ser man en ny spydspiss med både fysisk tyngde og målteft. Nå opplyses det også at Juventus forhandler om en annen gigant – denne gangen bakerst på banen.

Alexander Sørloth har hatt en usedvanlig karrierevei. Etter gjennombruddet i Rosenborg gikk turen til danske Midtjylland, der han imponerte stort. Det ga ham overgangen til Crystal Palace i Premier League, men oppholdet i England ble ingen suksess. Utlån til belgiske Gent og tyrkiske Trabzonspor ga ny fart på karrieren, og det var i Tyrkia han virkelig blomstret – med 33 mål på 49 kamper og toppscorer i SuperLeague.

Deretter fulgte overgangen til RB Leipzig, men heller ikke der ble det helt som håpet. Neste stopp var spanske Real Sociedad, hvor Sørloth for alvor viste hva han er god for. I 2023/24-sesongen var han en av La Ligas mest målfarlige angripere, og han ble avgjørende for baskernes spill med sin styrke, løpskraft og kliniske avslutninger. Nå står han overfor det som kan bli karrierens største steg: en overgang til Juventus.

For Sørloth handler dette om mer enn bare et klubbskifte – det er en profesjonell og personlig utfordring. Serie A blir sett på som den perfekte arenaen for å vise fram sitt fulle potensial, samtidig som Juventus trenger en angriper som kombinerer rutine, fysikk og målteft. Det personlige skal være på plass og et første bud er sendt av gårde.

Men, det må selges og med signaler om at både Jonathan David og Loïs Openda har bestemt seg for å sette seg på bakbeina og bli står hele dealen i stampe. RAi 1 melder i morgentimene i dag at kaoset hos Den Gamle Dame» har nådd nye høyder de siste dagene og at de ikke har mulighet til å holde sine løfter ovenfor Alexander Sørloth som oppfordres til å finne andre løsninger.

Vi vet fra før at Newcastle har forhørt seg om å være en mulig Alexander Isak erstatter og at Liverpool, som nå har Isak ute av form, faktisk tenker på Alexander Sørloth som en mulig erstatter for han der også. Hvis det ikke løser seg for Alexander Sørloth i Juventus tviler jeg på han vil fortsette å være superreserve i Atletico Madrid





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