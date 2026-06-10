Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Alexander Sørloth: Fra imponering av daten på tribunen til pappa

Sport News

Alexander Sørloth: Fra imponering av daten på tribunen til pappa
Alexander SørlothDatingImponere
📆6/10/2026 5:09 PM
📰TV 2 Nyhetene
17 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 38% · Publisher: 51%

Alexander Sørloth forteller om sin reise fra å føle at han måtte imponere daten på tribunen til å bli pappa. I en fersk TV 2-dokumentar forteller Lena Selnes, hans aller nærmeste, om deres første møter og hvordan han var ekstra motivert for å imponere. Sørloth innrømmer at hans første måneder var blytunge, men så sa det pang mot Start. Hans fire mål mot Real Madrid er et av høydepunktene i karrieren.

Alexander Sørloth begynte sin eventyrlige karriere med å føle at han måtte imponere daten på tribunen. I en fersk TV 2 -dokumentar forteller Lena Selnes, hans aller nærmeste, om deres første møter og hvordan han var ekstra motivert for å imponere.

Sørloth innrømmer at hans første måneder var blytunge, men så sa det pang mot Start. Hans fire mål mot Real Madrid er et av høydepunktene i karrieren. Lena Selnes har vært med på hele reisen gjennom Fotball-Europa, og paret har nå to barn. Sørloth avslører at hans nye hverdag som pappa har gjort ham til en bedre fotballspiller

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

TV 2 Nyhetene /  🏆 29. in NO

Alexander Sørloth Dating Imponere Karriere Real Madrid Pappa TV 2 Fotball

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Har en spennende nyhetHar en spennende nyhetAlexander Sørloth (30) rykker ut på sosiale medier etter ryktene. Dette svarer Ståle Solbakken (58).
Read more »

Nye norske idrettsstjerner hevder seg på verdensscenenNye norske idrettsstjerner hevder seg på verdensscenenVi ser en ny generasjon norske idrettsstjerner som hevder seg i de aller tøffeste konkurransearenaene. Fra Erling Braut Haaland til Alexander Sørloth, viser de at norsk idrettstalent kan utrette når det får utvikle seg i de rette omgivelsene.
Read more »

Pappa Sørloth reagererPappa Sørloth reagererGøran Sørloth mener norske medier var for negative etter 1-1 mot Marokko. - Det virket som om dette kom overraskende på dem, sier han.
Read more »

Juventus legger inn første bud på Alexander SørlothJuventus legger inn første bud på Alexander SørlothAvtalen mellom Alexander Sørloth og Juventus er fullstendig på plass, og den italienske klubben forhandler allerede med Atlético Madrid. Alexander Sørloth står foran et karriereskifte…
Read more »



Render Time: 2026-06-10 20:10:38