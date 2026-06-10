Alexander Sørloth: Fra imponering av daten på tribunen til pappa

Alexander Sørloth forteller om sin reise fra å føle at han måtte imponere daten på tribunen til å bli pappa. I en fersk TV 2-dokumentar forteller Lena Selnes, hans aller nærmeste, om deres første møter og hvordan han var ekstra motivert for å imponere. Sørloth innrømmer at hans første måneder var blytunge, men så sa det pang mot Start. Hans fire mål mot Real Madrid er et av høydepunktene i karrieren.

Alexander Sørloth begynte sin eventyrlige karriere med å føle at han måtte imponere daten på tribunen. I en fersk TV 2 -dokumentar forteller Lena Selnes, hans aller nærmeste, om deres første møter og hvordan han var ekstra motivert for å imponere.

Sørloth innrømmer at hans første måneder var blytunge, men så sa det pang mot Start. Hans fire mål mot Real Madrid er et av høydepunktene i karrieren. Lena Selnes har vært med på hele reisen gjennom Fotball-Europa, og paret har nå to barn. Sørloth avslører at hans nye hverdag som pappa har gjort ham til en bedre fotballspiller





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