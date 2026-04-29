Alexander Sørloth herjer i Spania – nå sikler storklubbene

Alexander Sørloth imponerer i Atlético Madrid og tiltrekker seg oppmerksomhet fra Europas største fotballklubber. Diego Simeone og Alexander Søderlund gir sin vurdering av nordmannens utvikling og potensial.

MADRID (TV 2): Alexander Sørloth (30) er den utradisjonelle spissen som herjer i Spania. Nå sikler verdens største klubber etter ham. Spansk fotball forbindes gjerne med små, tekniske verdensstjerner som danser med ballen i beina.

Men i Atlético Madrid finner du det rake motstykket: en norsk «viking» på 195 centimeter og 95 kilo med rå fysikk. Utfordret av TV 2 på hva størrelsen og styrken tilfører laget, lyser Atlético Madrids mektige sjef Diego Simeone opp. Han vet at Alexander Sørloth tilfører laget hans noe helt spesielt, og at Sørloth har en X-faktor som gjør at Europas største klubber ønsker hans tjenester. – Når han er «fit», er han en nøkkelspiller for laget vårt.

Vi trenger ham slik han var i andre omgang her om dagen, for da representerer han hva vi trenger fra en spiss. Det er det vi vil se i morgen, sier han før onsdagens møte med Arsenal og Martin Ødegaard. Første gang Diego Simeone møtte Alexander Sørloth, hadde han allerede et kallenavn klart til ham. I helgen scoret han to nye mål mot Athletic Club.

– Uansett hvem man spiller mot, så er han nesten ustoppelig. Hadde det ikke vært for Haaland, så tror jeg han hadde vært en mye større stjerne internasjonalt, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller i TV 2-podkasten. Barcelona hadde vært en drøm. Og jeg tror det er realistisk, nettopp fordi han skiller seg så ekstremt ut.

Det finnes rett og slett ingen som spiller som ham, sier Stamsø Møller. Natalia Ortega, som følger Fotball-Europa tett, er enig. – Han er nok ikke helt der oppe med Mbappé og Haaland, men han er jo en fantastisk fotballspiller. Den fysiske pakken hans gjør jo at de største klubbene i verden ønsker ham.

Jeg tror han kan spille for enhver klubb i Europa, sier hun. Alexander Sørloth har også delt garderobe med Alexander Søderlund. – Jeg husker jo at han kom opp i Rosenborg da jeg var på topp. Siden den gang har tatt noen sinnssyke steg, innleder Søderlund.

Han har utviklet seg på alle områder – fysisk, teknisk og i avslutningsspillet. Alt er blitt bedre. Det er ekstremt imponerende. Søderlund, med over 30 landskamper og en lang utenlandskarriere, minnes en tøff periode for Sørloth i Rosenborg.

– Jeg tror han kjente på litt motgang i Rosenborg, og hadde en litt tøff periode der. Men han har brukt alt som læring, og fått erfare at han bare må jobbe seg gjennom det, sier Søderlund. – Nå er han i verdensklasse. Jeg vil rangere ham som den nest beste spissen vi har hatt på landslaget gjennom tidene.

Selv som en spiss av samme type, er Søderlund imponert over hvordan Sørloth tidvis herjer i La Liga. Han understreker også det mentale aspektet: For en spiss som leverer på så høyt nivå, men ofte starter på benken, kreves det en sterk psyke. – Man vil alltid starte kamper. På det nivået kan du aldri være fornøyd med å sitte på benken.

Men det han kanskje har utviklet mest, er mentaliteten. Evnen til å holde hodet kaldt, komme inn og gi alt. Han ser alltid sulten og motivert ut. Søderlund mener Sørloth kan lykkes i klubber som Barcelona.

– Han har en helt unik fysikk, og nå også erfaringen som viser at han kan klare seg på det aller høyeste nivået. Får du det til i Atlético Madrid, da kan du klare deg hvor som helst. For til tross for strålende form, har Alexander Sørloth knallhard konkurranse i sin posisjon. Diego Simeone har vært tydelig overfor 30-åringen: Uansett om han starter på benken, er han en viktig spiller for laget.

– Jeg sa til ham: Slik er jeg, dette er ideene mine, og jeg kommer ikke til å forandre meg. Bruker vi for lang tid på å forstå hverandre, kaster vi bort tid. Så vi snakket sammen. Han forsto det, og forstår hva slags rolle jeg ønsker at han skal ha, sier Simeone





tv2sport / 🏆 13. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alexander Sørloth Atlético Madrid Diego Simeone Fotball La Liga Overgangsrykter Martin Ødegaard

United States Latest News, United States Headlines

