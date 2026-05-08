Alexander Sørloth i fokus hos Barcelona, men Vlahovic ikke på radaren

Den norske spissen Alexander Sørloth er blitt en viktig kandidat for Barcelona som potensiell erstatter for Robert Lewandowski. Samtidig er Dusan Vlahovic ikke lenger i klubbens planer, til tross for at han er villig til å redusere lønn og rolle for å spille for katalanerne. I tillegg til spisssaken er det også nyheter om Donald Trumps formue og en ny design for Trump Tower Tbilisi.

Alexander Sørloth har vært en avgjørende spiss for Atletico Madrid i 2026, men får likevel kun begrenset spilletid av manager Diego Simeone. I Barcelona har den norske landslagsspilleren blitt plassert på ønskelisten som en potensiell erstatter for Robert Lewandowski .

Dette vitner om Sørloths store potensial og omdømme, spesielt når han står langt over Dusan Vlahovic på kandidatlisten til La Liga-giganten. Vlahovic og Erling Haaland var to av de mest ettertraktede spissene i 2022. Den serbiske spissen valgte Juventus, mens den norske storscoreren dro til Manchester City.

Begge ble hyppig sammenlignet i internasjonal media, men mens Haaland raskt etablerte seg som verdens beste eller nest beste spiss, har Vlahovic hatt en mer utfordrende tid hos Juventus med 65 mål på 165 kamper. Haaland, derimot, scoret 52 mål i sin første sesong i City-drakt og har nå 160 mål på 195 kamper.

Corriere dello Sport møtte Barca-direktør Deco og Vlahovics agent for en tid siden for å diskutere mulige avtalevilkår, men det ble senere bestemt at Vlahovic ikke var den typen spiss Barcelona lette etter. Vlahovic har frosset samtaler om en ny kontrakt med Juventus. Agenten hans har møtt klubben fem ganger og er villig til å redusere lønnen, men enighet er ennå ikke oppnådd.

Vlahovics representanter har også signalert at han er villig til å ta en redusert rolle for å signere for Barcelona, og ta en lavere lønn. Likevel vurderer Barcelona ikke å signere Vlahovic: «Fokuset deres er å finne en langsiktig etterfølger til Lewandowski, og selv om de har vært ute etter flere imponerende spisser som Vedat Muriqi og Alexander Sørloth, er det ikke en prioritet for øyeblikket».

I andre nyheter har en ny design for Trump Tower Tbilisi blitt avduket, mens Forbes beregner Donald Trumps formue til 6,2 milliarder dollar





