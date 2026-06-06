Alexander Sørloth på randen av overgang til Juventus

Alexander Sørloth har vært en av de største overraskelsene i La Liga og Champions League denne sesongen. Etter en vanskelig start har han smalt til som La Ligas toppscorer de første månedene av 2026.

Alexander Sørloth har vært en av de største overraskelsene i La Liga og Champions League denne sesongen. Etter en vanskelig start, hvor han ikke fikk så mye spilletid, har han smalt til som La Liga s toppscorer de første månedene av 2026.

Det spanske mediet har beskrevet hans målteft som 'ekstremt' og 'betydningsfullt' for Simeones Atletico Madrid. I månedene som fulgte har 30-åringen vært linket til diverse storklubber, og nå meldes det om en mulig overgang til Juventus. Det italienske mediet hevder at Atletico Madrid og Juventus kan være i ferd med å inngå en byttehandel. Nicolas Gonzalez var på lån fra Juventus til Atletico Madrid forrige sesong, og Juventus ønsker et salg for mellom 25 og 27 millioner euro.

Dette vil bringe inn penger inn i klubbkassen, som Juventus kan sende tilbake til Atletico Madrid ved å betale 30 millioner euro for Sørloth. Juventus har allerede vært i dialog med Sørloth, som skal være åpen for å signere en fireårsavtale med en årslønn på fire millioner euro pluss bonuser.

Det gamle dame, med de legendariske spissene Del Piero, Trezeguet, Baggio, Ronaldo, Inzaghi Dybala, Higuain, Vialli og Ravanelli foran seg, vil være et minne for livet for Sørloth hvis han slår gjennom i Juventus





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