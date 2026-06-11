Serie A-giganten Juventus er ferdig med Dusan Vlahovic denne sommeren, og Alexander Sørloth-signering sikrer klubben en ny kjempe på topp med mer målteft. Nå meldes det også om forhandlinger om en kjempe på streken. For overgangen til Juventus representerer en profesjonell og personlig utfordring for Sørloth, som får muligheten til å spille for en historisk klubb med ambisjoner om å vinne Serie A og konkurrere i Champions League.

Forrige uke meldte den hyperaktive overgangsjournalist Romano at Alexander Sørloth s representanter var i forhandlinger med Juventus . Serie A -giganten er ferdig med Dusan Vlahovic denne sommeren, med Sørloth-signering sikrer Juve seg en ny kjempe på topp – med mer målteft.

Nå meldes det også om forhandlinger om en kjempe på streken. For Alexander Sørloth representerer overgangen til Juventus en profesjonell og personlig utfordring.

"Vår mann" får muligheten til å spille for en historisk klubb med ambisjoner om å vinne Serie A og konkurrere i Champions League. Overgangen til Italia gir ham også muligheten til å etablere seg i Europa og øke sin internasjonale synlighet, noe som styrker hans profesjonelle karriere ytterligere. Motivert av dette nye prosjektet har Sørloth vist vilje til å tilpasse seg raskt og bidra til laget fra dag én.

Serie A fremstår som en ideell scene for å vise fram potensialet sitt, samtidig som Juventus ønsker å forsterke angrepet med en spiller som kombinerer erfaring og fysiske egenskaper i særklasse.forhandler Juventus-ledelsen parallelt med en av markedets toppkeepere – Lionel Messi mener han er den beste. Det dreier seg om Aston Villas og Argentinas Emilio Martienez. Keeperkjempen, som er som skapt for de største kampene – gjerne avgjort på straffekonk.

Med 1,95 meter høye Martinez mellom stengene og 1,96 meter høye Sørloth på topp, skal Juventus rigge seg for å vinne de store duellene i begge ender av kamparenaen





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