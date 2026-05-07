Alexander Tettey bringer ny energi som midlertidig trener i Rosenborg

Alexander Tettey tar over treneransvaret på Lerkendal med fokus på glede, høy intensitet og en testperiode for sin egen trenerkarriere.

Alexander Tettey har trått inn i en ny og utfordrende rolle på Lerkendal , hvor han nå leder an som midlertidig hovedtrener for Rosenborg . Med sitt karakteristiske glis og en smittende entusiasme har han allerede begynt å sette sitt preg på troppen.

Det er tydelig at Tettey ønsker å bringe en annen type dynamikk til treningsfeltet enn det man har sett tidligere i sesongen. Under de første øktene har han manet spillerne til høyere intensitet og vist et engasjement som har blitt lagt merke til av både spillere og observatører.

En av de mest merkbare endringene er måten treningene flyter på; det er vesentlig færre avbrudd i spillet, noe som bidrar til at spillerne holder flyten og opprettholder et høyere tempo gjennom hele økten. Tettey har med seg Roger Naustan som assistent, mens rollen til Jordi González for øyeblikket er uavklart, noe som skaper en interessant dynamikk i trenerteamet i en tid preget av omstilling.

For Tettey handler den nye rollen ikke bare om taktiske justeringer, men i like stor grad om den mentale tilstanden i gruppen. Etter en start på sesongen som ikke har levd opp til forventningene, mener den midlertidige treneren at det er avgjørende å få smilet tilbake hos spillerne. Han er overbevist om at fotballen må føles gøy igjen for at resultatene skal følge etter.

Spillerne, inkludert Adrian Pereira og målvakt Leopold Wahlstedt, har allerede gitt positive tilbakemeldinger på den nye energien som preger miljøet. De beskriver treningene som friere og mer energiske, noe som tyder på at Tettey har lykkes med å skape en atmosfære av optimisme.

Når det gjelder det taktiske oppsettet, har han signalisert at han ønsker å benytte en 4-3-3 formasjon, selv om han med en dose humor innrømmer at detaljene rundt variantene av denne formasjonen er noe som vil utvikle seg. Til tross for den positive starten, er Tettey ærlig om at han fortsatt befinner seg i en testperiode. Han har ikke tatt en endelig beslutning om han ønsker å satse fullt ut på en trenerkarriere.

Han sammenligner situasjonen med å være et barn som blir spurt om hva man vil bli når man blir voksen; han utforsker mulighetene og ser hva som skjer. Tettey er fullstendig klar over det enorme ansvaret og det tidskrevende arbeidet som følger med det å være hovedtrener i en klubb med Rosenborgs historie og forventningspress.

Han understreker at hvis han en gang velger å gå all inn, må det være en beslutning han tar med full overbevisning, nettopp fordi jobben krever så mye av en person både profesjonelt og privat. Når blikket rettes mot den kommende kampen mot et sterkt Lillestrøm-lag, er tilnærmingen til Tettey preget av å starte med blanke ark. Ingen spillere er garantert en plass i startoppstillingen, og uttaket vil bli avgjort basert på prestasjoner og behov frem mot kampdagen.

Samtidig viser Tettey en moden forståelse for balansen mellom arbeid og fritid. Han holder fast ved prinsippet om en hellig fridag for spillerne, da han mener at for mye fotball kan føre til at ting går galt. Selv for treneren er denne pausen nødvendig for å kunne koble av, tilbringe tid med barna og analysere motstanderen med et friskt blikk.

Denne kombinasjonen av intens arbeidsinnsats og bevisst restitusjon er en sentral del av hans filosofi i denne turbulente, men spennende perioden på Lerkendal





