Alexander Zverev vinner sin første Grand Slam-tittel ved Roland-Garros

Tyske Alexander Zverev sikret seg sin første Grand Slam-tittel etter en spennende fem-setts seier over Flavio Cobolli i Roland-Garros-finalen. Zverev, som tidligere har vært finalist flere ganger, viste mental styrke og overgikk sine tidligere resultater i store mesterskap.

Den tyske tennisstjernen Alexander Zverev grep sjansen og vant sin første Grand Slam -tittel da han slo Flavio Cobolli i Roland-Garros -finalen. Zverev vant med settsifrene 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5-7), 6-1 mot den italienske 24-åringen, som debuterte i en Grand Slam -finale.

Den tyske seierherren har over flere år blitt regnet som den beste spilleren som aldri har vunnet en Grand Slam-turnering. Den tidligere OL-vinneren har vært i tre GS-finaler tidligere, men mislyktes i det siste hinderet i titteljakten. Denne gangen ble det annerledes for verdenstreeren. Zverev startet med å vinne åpningssettet knusende, men Cobolli utlignet i det påfølgende settet.

Motstanderne vant hver sitt sett etter det, før Zverev igjen var knusende i det avgjørende settet. Zverev og Cobolli hadde møttes fire ganger tidligere i karrieren. To av tilfellene kom tidligere i 2026-sesongen, hvorav hver av spillerne sto med en seier hver på grus. I Paris var Zverev igjen sterkest. 29-åringen fra Tyskland tok seg gjennom turneringen uten å møte en eneste spiller som er rangert innenfor topp ti.

Verdensener Jannik Sinner og tennisikonet Novak Djokovic røk tidlig ut av turneringen, mens den regjerende mesteren Carlos Alcaraz ikke kunne forsvare tittelen grunnet en skade. Casper Ruud, som har vært tapende finalist i Roland-Garros to ganger, røk ut i åttedelsfinalen mot brasilianske João Fonseca. Det var andre gang i karrieren at Zverev nådde finalen i Roland-Garros. Forrige gang var i 2024 da tyskeren tapte mot Alcaraz i fem sett.

Zverev har også vært i finalen i Australian Open (2025) og US Open (2020) tidligere. Under Roland-Garros-finalen viste Zverev stor mental styrke og kunne til slutt sikre den tapende finalistens første Store Slam-tittel. Hans tapping på tross av tidligere finalebefølelser viser en spiller som endelig har fordypet seg i kampen over fem setts store finaler. Den avgjørende seieren ble feiret med intense følelser, og Zverevs vei til VM-toppen er nå blant de mest bemerkelsesverdige i moderne tennis





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Tennis Grand Slam Roland-Garros Alexander Zverev Flavio Cobolli

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