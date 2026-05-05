Alfred Johansson ferdig i Rosenborg – Alexander Tettey tar over midlertidig

Rosenborg har avsluttet samarbeidet med Alfred Johansson etter en svak sesongstart. Alexander Tettey og Roger Naustan overtar treneransvaret i en overgangsperiode, mens klubben søker etter en permanent løsning.

Alfred Johansson har forlatt Rosenborg etter en skuffende start på sesongen. Han kom til klubben i desember 2023 med verdifull kunnskap fra en europeisk toppklubb og etterlot seg forbedret dokumentasjon, systematikk og treningskultur.

Rosenborg har slitt tungt med fem poeng på syv kamper, kun én seier og beskjedne tre scorede mål. Johansson selv beskriver tiden i Trondheim som gode år, hvor han nøt hver dag på jobb sammen med familien. Etter hans avgang er det tidligere landslagsspiller Alexander Tettey som midlertidig tar over treneransvaret, sammen med Roger Naustan. Dette overrasker mange, og det spekuleres i at det skyldes vanskeligheter med å finne en permanent etterfølger.

Det forventes at Tettey og Naustan kun er en midlertidig løsning, og det nevnes navn som Eirik Horneland og Gaute Helstrup som potensielle kandidater. Finnbogasson antas å ha et navn i sitt nettverk som kan være aktuelt. Kritikere påpeker at Johansson muligens bommet på sin tilnærming til spillergruppen, med et ønske om for mye kontroll som opplevdes som begrensende, spesielt offensivt. Han ble ansett som et stort trenerprospekt, men klarte ikke å levere resultater.

Rosenborgs dårlige prestasjoner det siste året gjør at endringer er nødvendige, og klubben må finne en ny retning. Legenden Jakobsen håper styret allerede har sonderet terrenget blant potensielle kandidater, og nevner Kåre Ingebrigtsen og Gaute Helstrup som aktuelle alternativer. Situasjonen er alvorlig, og Rosenborg må raskt finne en løsning for å snu trenden





tv2sport / 🏆 13. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rosenborg Alfred Johansson Alexander Tettey Fotball Eliteserien Trenerbytte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nådeløs dom: – De må skille lagTV 2s ekspert tror Alfred Johansson er ferdig som Rosenborg-trener.

Read more »

Usikker fremtid for Alfred Johansson i RosenborgFlere samtaler i Rosenborg-styret om sportslig utvikling og Alfred Johanssons stilling som hovedtrener etter flere tap, inkludert 3-0 mot Viking. Eksperter mener et trenerbytte kan være nært forestående, spesielt ved ytterligere tap mot Lillestrøm. Styret sliter med å forsvare lagets spillestil og strategi.

Read more »

Rosenborg-trener Alfred Johansson under press etter svak sesongstartAdresseavisens kommentator Birger Løfaldli fikk rett i sin pessimistiske analyse før sesongstart. Nå diskuteres det hvem som skal erstatte Johansson som Rosenborg-trener, selv om et trenerskifte ikke nødvendigvis er ønskelig for klubben.

Read more »

Svenske eksperter mener Rosenborg må sparke Alfred JohanssonDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Medier: Alfred Johansson ferdig som Rosenborg-trenerI starten av sin tredje sesong skal det være over for den svenske 35-åringen i trondheimsklubben.

Read more »

Alfred Johansson ferdig som Rosenborg-trenerRosenborg bekrefter at Alfred Johansson er ferdig som hovedtrener etter dårlige resultater. Alexander Tettey skal overta treneransvaret frem til sommeren.

Read more »