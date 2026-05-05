Alfred Johansson ferdig i Rosenborg – Alexander Tettey tar over

Rosenborg har sparket Alfred Johansson som hovedtrener etter en skuffende sesongstart. Alexander Tettey er ansatt som midlertidig trener og vil lede laget i kampen mot Lillestrøm.

Alfred Johansson har mistet jobben som Rosenborg -trener etter en svak start på Eliteserien . Beslutningen ble tatt mandag, og Alexander Tettey vil lede laget i første omgang, med debutkamp mot Lillestrøm søndag.

Johansson hadde kontrakt ut 2028, men resultatene har vært skuffende, med kun fem poeng på de første syv rundene, noe som plasserer Rosenborg nest sist på tabellen. Midtbanespiller Mike Selnæs uttrykker tristhet over trenerskiftet, men understreker at ansvaret ligger hos alle involverte – spillere, ledelse og styret. Han roser Johansson som en dyktig trener og fremhever det gode samarbeidet de hadde. Selnæs påpeker at når resultatene uteblir, er det ofte hovedtreneren som må ta støyten, noe han forstår.

Han unngår å kommentere styrets ansvar direkte, da han ikke er involvert i deres møter og beslutningsprosesser. Tettey selv fokuserer på å skape positiv energi og få spillerne til å sprudle før kampen mot Lillestrøm. Han understreker at ingenting er umulig i fotball, og at et godt lag med støtte fra fansen kan snu trenden. Han var fornøyd med spillernes reaksjon på treningsøkten etter at han tok over, til tross for dårlig vær.

VG melder at Rosenborg har sonderet terrenget med flere potensielle erstattere, inkludert Eirik Horneland, Ole Gunnar Solskjær, Hans Erik Ødegaard, Gaute Helstrup, Jan Halvor Halvorsen, Kåre Ingebrigtsen, Johannes Moesgaard og Christian Eggen Rismark. Tettey er innstilt på å lede laget kamp for kamp, og ønsker en eventuell ny trener velkommen





Rosenborg Alfred Johansson Alexander Tettey Eliteserien Trenerbytte Fotball

Usikker fremtid for Alfred Johansson i RosenborgFlere samtaler i Rosenborg-styret om sportslig utvikling og Alfred Johanssons stilling som hovedtrener etter flere tap, inkludert 3-0 mot Viking. Eksperter mener et trenerbytte kan være nært forestående, spesielt ved ytterligere tap mot Lillestrøm. Styret sliter med å forsvare lagets spillestil og strategi.

Rosenborg-trener Alfred Johansson under press etter svak sesongstartAdresseavisens kommentator Birger Løfaldli fikk rett i sin pessimistiske analyse før sesongstart. Nå diskuteres det hvem som skal erstatte Johansson som Rosenborg-trener, selv om et trenerskifte ikke nødvendigvis er ønskelig for klubben.

Svenske eksperter mener Rosenborg må sparke Alfred Johansson

Medier: Alfred Johansson ferdig som Rosenborg-trenerI starten av sin tredje sesong skal det være over for den svenske 35-åringen i trondheimsklubben.

Alfred Johansson ferdig som Rosenborg-trenerRosenborg bekrefter at Alfred Johansson er ferdig som hovedtrener etter dårlige resultater. Alexander Tettey skal overta treneransvaret frem til sommeren.

Alfred Johansson ferdig i Rosenborg – Alexander Tettey tar over midlertidigRosenborg har avsluttet samarbeidet med Alfred Johansson etter en svak sesongstart. Alexander Tettey og Roger Naustan overtar treneransvaret i en overgangsperiode, mens klubben søker etter en permanent løsning.

