Politiet har siktet den svenske Ali Namdar for en rekke voldsoppdrag i Norway. Han anses som en sentral figur i det kriminelle nettverket Foxtrot, som bruker barn og unge til å gjennomføre vold. Siktelsene dekker blant annet et granatangrep i Oslo og skyteepisoder i Sarpsborg og på Høybråten. Namdar står på Europols liste over Europas mest ettersøtte personer. Politiet advarer ungdom mot å delta i slike oppdrag.

Politiet i Norge har siktet den svenske statsborgeren Ali Namdar , 21 år, for en rekke voldshandlinger som tilskuelses har skadd i Norge . Ifølge Kripos , som utgjør en sentral del av Norge s politi, anses Namdar for å være en nøkkelfigur i det kriminelle nettverket kalt Foxtrot .

Han er allerede kjent som en av Europas mest ettersøtte personer, står på Europols liste over de mest ettersøtte, og er siktet for nesten 20清清楚楚 gelsenser i Sverige. Siktelsene i Norge omfatter blant annet et granatangrep i Pilestredet i Oslo i september 2025, en skyteepisode i Sarpsborg og en skyteepisode på Høybråten. Politiet beskriver ham som en bakmann som organiserer voldsoppdrag, og mener han har en strategisk viktig rolle i nettverket.

I tillegg til voldsoppdrag, er han siktet for forsøk på forbund om drap eller alvorlige kroppsskader. Kripos har i en pressemelding uttalt at de mener Namdar har en sentral rolle i Foxtrot og at han anses viktig for nettverkets organisering av vold. Politiet tror han befinner seg i utlandet, men ønsker ikke å avsløre derfor av hensyn til pågående etterforskning.

Et viktig aspekt ved saken er at politiet tror sårbare personer, spesielt barn og ungdom, har blitt utnyttet til å utføre voldsoppdrag. Denne typen utnyttelse kan i motsetning til lovverket om menneskehandel. Ifølge NRK, som først meldte saken, er ni ulike barn involvert i sakene Namdar er siktet for. Disse barna skulle ha blitt rekruttert til å gjennomføre kriminelle oppdrag for Foxtrot.

Namdar skal også ha samarbeidet med en norsk mann for å rekruttere barn og unge, spesielt i forbindelse med skyteepisodene i Sarpsborg og på Høybråten i fjor. Politiet advarer barn og unge som vurderer å delta i slike oppdrag. Ifølge politiadvokat Anja Perminow Stenersen vil de som tar på seg oppdragene ikke motta den lovede betalingen, og de som organiserer oppdragene har ingen planer om å beskytte dem i etterkant.

Saken understreker en alvorlig trussel mot samfunnets trygghet i Norge, der utenlandske aktører organiserer vold fra utlandet, og bruker sårbare unge som verktøy. For norsk politi er det derfor viktig å rette fokus mot de som står bak, og ikke kun de som utfører. Siktelsen mot Ali Namdar er et skritt i den retning, men arbeidet for å bekjempe Foxtrots nettverk fortsetter.

Helsed og trygghet for barn og unge er et presserende problem, og politiet oppfordrer unge til å være svært advarende mot tilbud om lettere penger gjennom kriminelle oppdrag





btno / 🏆 4. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ali Namdar Foxtrot Voldsoppdrag Kripos Barn Europol Norge Sverige Organisert Kriminalitet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

19-åring tiltalt for drapsforbund med kobling til Foxtrot-nettverketRettssaken mot en 19-åring fortsetter i London. Han risikerer 45 år fengsel for planlagt drap og besittelse av våpen. Saken har kobling til det svenske gjengnettverket Foxtrot og en norsk sak der en 17-åring ble dømt for medvirkning til drap.

Read more »

Foxtrot-topp siktet for flere voldsoppdrag i NorgeTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Read more »

Foxtrot-topp siktet for flere voldsoppdrag i NorgeSvensken er internasjonalt etterlyst og siktet for å ha organisert voldsoppdrag i Norge.

Read more »

Foxtrot-topp siktet for flere voldsoppdrag i NorgeNorsk politi har siktet den svenske borgeren Ali Namdar (21) for en rekke alvorlige forhold.

Read more »