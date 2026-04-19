Alta-manns futuristiske Cybertruck: Kjøpt usett og vekker oppsikt

En 71 år gammel mann fra Alta har kjøpt en Tesla Cybertruck usett, en av kun 15 registrerte i Norge. Bilen vekker stor oppsikt med sitt unike design og imponerende egenskaper, men også sterke reaksjoner. Artikkelen utforsker eierens erfaringer, bilens tekniske spesifikasjoner, godkjenningsprosessen i Norge, og generelle holdninger til bilen og merket.

Stig Furu , en 71 år gammel mann fra Alta , er stolt eier av en av Norges 15 registrerte Tesla Cybertruck er. Den futuristiske bilen, som nesten kunne ha dukket opp fra en science fiction-film, vekker betydelig oppsikt i hjembyen hans. I det vi kjører forbi i det nesten tre tonn tunge kjøretøyet, ser vi to tenåringsjenter som peker og filmer med mobilene sine. Furu beskriver reaksjonene på bilen som todelte: folk enten elsker den eller hater den.

Noen reagerer med sinne fordi de finner bilen stygg, mens andre fascineres av dens unike design og egenskaper. Cybertrucken ble lansert i 2023, fire år etter at den første prototypen ble vist frem. Til tross for sitt karakteristiske utseende, har den helelektriske pickupen ikke blitt en stor salgssuksess for Tesla. Bilen skryter av en rekkevidde på over 500 kilometer og en imponerende slepekapasitet på rundt fem tonn, noe som tilsvarer vekten av en gjennomsnittlig afrikansk elefant. Furú, som driver mye med jakt og fiske, finner bilen svært praktisk for sine fritidsaktiviteter. Han forteller at han falt for bilen så snart han så den for noen år siden, og kjøpte den usett i november via Finn.no. Kjøpstidspunktet var strategisk valgt, da den reduserte momstaket for elbiler fra 500 000 til 300 000 kroner fra 1. januar. Selv om Furu ikke oppgir nøyaktig pris, antyder han at mange biler i Alta er dyrere. Hans egen bil, som var foliert blå da han fikk den, er nå en av seks Cybertrucker til salgs på markedsplassen, de fleste priset rundt 1,3 millioner kroner med dagens momsregler. Interiøret i Furús bil er preget av avansert teknologi, med åtte høyttalere og en mengde skjult elektronikk under glatte overflater. Bilen kan akselerere fra 0 til 100 kilometer i timen på bare 2,7 sekunder, og føreren kan velge mellom et bredt spekter av innstillinger via en berøringsskjerm, inkludert "sport" og "chill"-modus. Furu foretrekker sistnevnte, og nyter musikk fra Pitbull mens han kjører. Cybertrucken er, grunnet sin vekt, spesielle lys og ytre i rustfritt stål, i utgangspunktet ikke godkjent for norske veier. Imidlertid kan den godkjennes etter Bilforskriftens paragraf 5–3 hvis den har vært registrert i minst seks måneder før import til Norge. I slike tilfeller legges amerikanske eller kanadiske regler til grunn, og bilen trenger ikke oppfylle EUs tekniske regelverk. Denne bestemmelsen gjelder også for andre bruktimporterte biler. Furu kjøpte sin Cybertruck fra en bruktbilforhandler i Bergen, og deretter ble den sendt til Finnmark med Hurtigruten. Tidligere hadde bilen rullet rundt i Arizona, USA. Furu er spesielt imponert over bilens fantastiske komfort og stillegående egenskaper. Han nevner også bakjulstyringen som gir en mindre svingradius, noe som er en fordel for en tidligere trafikklærer. Reaksjonene på bilkjøpet har vært overveldende, med folk som ofte henvender seg til ham på bensinstasjoner for å spørre om tekniske detaljer. Når det gjelder kontroversene rundt Elon Musk og Tesla, uttaler Furu at han ikke tror det finnes noen moralsk rene biler, da de fleste produseres med deler fra ulike steder. Han forteller at en kritisk venn endret mening etter å ha prøvd bilen. Furus plan er å beholde Cybertrucken lenge, og den er allerede klargjort for jaktlaget og lengre turer. En spesialtilpasset madrass til lasteplanet er på vei, noe som kan eliminere behovet for campingvogn, selv om han vurderer hotellovernatting under et bryllup på Jessheim i juli.





Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om dronerNorge og Ukraina inngår et mye tettere forsvarssamarbeid, blant annet produseres ukrainske droner i Norge.

