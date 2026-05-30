Alternativ energi: Japan, Hawaii og Norges forsøk med osmosekraftverk

I denne ukes episode av Teknisk sett diskuterer fysiker Bjørn Samset og Ellen Viseth fra Teknisk ukeblad alternative energiteknologier. Temaer inkluderer geotermisk energi, osmosekraft, bølgekraft, tidevannskraft og innovasjoner som fusjonsenergi. Samset understreker at vi er midt i den største energiomstillingen siden den industrielle revolusjonen, og at enkelte teknologier fortsatt har tekniske og økonomiske utfordringer.

Alternativ energi er et viktig tema i verdens energiomstilling. Japans nye osmosekraftverk og Hawaiis bruk av havetemperaturforskjeller viser fremtidige muligheter. I Norge ble osmosekraftprøver tidlig startet, men prosjektet ble nedlagt på grunn av økonomiske utfordringer.

Bølge- og tidevannskraft har også vært utfordret av teknisk slit og lav effektivitet. Geotermisk energi fra jordens indre er mulig, men krever avansert boring. I Island utnyttes varme fra jorda allerede. Fysiker Bjørn Samset fra Cicero Senter for klimaforskning forklarer at vi er i en stor energiomlegging siden industriell revolusjon.

Han tror at et system basert på vann, vind, sol og energilagring vil prege oss i hundrevis av år. Geotermisk energi kan hentes ved å bore langt ned, men det er teknisk vanskelig og dyrt. Bølgekraft har vært prøvd i mange hundre år, men det finnes ingen store anlegg som produserer strøm i 2026 på grunn av havmiljøets destructive kraft.

Tidevannskraft brukes bare i få steder som Sør-Korea på grunn av store installasjoner som sperrer trafikk og gitt lav energiproduksjon perkvadratmeter. Osmosekraft i Norge, også kjent som saltvannskraft, var et testanlegg på Tofte i Hurum som ble lagt ned fordi det ikke var lønnsomt. På Hawaii utnyttes temperaturforskjell mellom varmt overflatevann og kaldt dypvann til strømproduksjon. Neste uke skal intervjuet fortsette med.endre energiteknologier som fusjonsenergi, solfangere i verdensrommet og kunstig fotosyntese.

Dette intervjuet er en del av serien Teknisk sett der fysiker Bjørn Samset og Ellen Viseth fra Teknisk ukeblad diskuterer alternative energikilder





