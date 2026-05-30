Alternative energiformer: Bølgekraft, geotermisk energi, havvannskraft og mer

Fysiker Bjørn Samset og TUs Ellen Viseth diskuterer alternative energiformer i ukens episode av Teknisk sett. Verden står midt i en energisystemskamp, og Samset tror denne omstillingen vil prege menneskeheten i flere hundre år fremover.

Hvorfor har vi ikke bølgekraft ? Kan man hente varme fra jordas indre? Og hva skjedde med Norges forsøk med saltvannskraftverk? Japan har satt i drift et storskala osmosekraftverk, mens Hawaii produserer strøm ved å utnytte temperaturforskjellene i havet.

Fysiker Bjørn Samset og TUs Ellen Viseth snakker om de mer alternative energiformene i ukens episode av Teknisk sett. Verden står midt i den største energiomleggingen siden den industrielle revolusjon, mener fysiker og klimaforsker Bjørn Samset, som i vinter ga ut boka– På slutten av 1800-tallet bygget vi samfunnet rundt kull, olje og gass. Nå holder vi på å endre hele måten vi henter ut, frakter og bruker energi på, sier han. Samset jobber ved Cicero Senter for klimaforskning.

Samset tror denne omstillingen vil prege menneskeheten i flere hundre år framover. I boka beskriver han et energisystem basert på vann, vind, sol og energilagring. Han beskriver En av dem er geotermisk energi fra jordens indre. Dette gjøres allerede på Island, der varmen ligger nær overflaten.

Varmen brukes både direkte og til å drive turbiner som produserer strøm.å bore sju kilometer ned gjennom jordskorpa, på en kostnadseffektiv måte. – Det er en teknisk mulighet, men teknologene sier at det er ganske langt fram. Det er vanskelig å bore så langt ned og holde hullet stabilt, sier Samset. Også havet rommer enorme energimengder.

Likevel har flere lovende teknologier vist seg vanskelige å gjøre lønnsomme. – Bølgekraft har vi prøvd oss på i mange hundre år. Likevel sitter vi her i 2026, og det er ikke et eneste storskala bølgekraftverk som produserer strøm noe sted i verden. Havvann er ganske voldelige greier.

De kraftverkene rister i stykker. Eller så ruster de i stykker. Saltvann er ganske ødeleggende, sier Samset. Det er også problemet med tidevannskraftverk, som Samset beskriver som «vannvarianten av vindkraft».

Sør-Korea er et av få steder hvor man har lyktes med dette. – Ett problem er at du trenger veldig store tekniske installasjoner, som jo sperrer båttrafikk og den slags. Og du får ut ganske lite energi ut per kvadratmeter demning. Norge var tidlig ute med å teste osmosekraft, også kjent som saltvannskraft, som utnytter energien som oppstår når ferskvann møter saltvann.

Statkraft bygget et testanlegg på Tofte i Hurum tidlig på 2000-tallet, men prosjektet ble lagt ned fordi økonomien ikke holdt. På Hawaii produseres strøm ved å utnytte temperaturforskjellen mellom varmt overflatevann og kaldt dypvann. Dette er del én av intervjuet med Samset. Neste uke blir det enda mer høytflyvende energiteknologier: Fusjonsenergi, solfangere i verdensrommet, kunstig fotosyntese og mye mer.

Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alternative Energiformer Geotermisk Energi Havvannskraft Saltvannkraft Bølgekraft Geotermisk Energi Fra Jordens Indre Osmosekraftverk Tidjevannskraftverk Fusjonsenergi Solfangere I Verdensrommet Kunstig Fotosyntese

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alternative energiformer: Bølgekraft, geotermisk energi, havvannskraftverk og merFysiker Bjørn Samset og TUs Ellen Viseth diskuterer alternative energiformer i ukens episode av Teknisk sett. Verden står midt i en energisystemskamp, og Samset tror denne omstillingen vil prege menneskeheten i flere hundre år.

Read more »

Alternative energiformer: Bølgekraft, geotermisk og osmosekraftFysiker Bjørn Samset og TUs Ellen Viseth diskuterer alternative energiformer som bølgekraft, geotermisk energi, osmosekraft og tidevannskraft, utfordringene med å gjøre dem lønnsomme, og den store energiomleggingen verden står overfor.

Read more »

Alternative energikilder: Bølgekraft, geotermisk energi og saltvannskraftverkI ukens episode av Teknisk sett diskuteres alternative energikilder som bølgekraft, geotermisk energi fra jordens indre og saltvannskraftverk. Fysiker og klimaforsker Bjørn Samset forklarer hvorfor vi fortsatt ikke har kommer i gang med skalerbare bølgekraftverk, potensialet ved geotermal energi og utfordringene med tidevannskraftverk. Samtidig nevnes Japan's osmosekraftverk og Hawaiis utnyttelse av temperaturforskjeller i havet.

Read more »

Alternative energiformer: Bølgekraft, geotermisk energi, havvannskraft og merFysiker Bjørn Samset og TUs Ellen Viseth diskuterer alternative energiformer i ukens episode av Teknisk sett. Japan har satt i drift et storskala osmosekraftverk, mens Hawaii produserer strøm ved å utnytte temperaturforskjellene i havet. Norge var tidlig ute med å teste osmosekraft, også kjent som saltvannskraft, som utnytter energien som oppstår når ferskvann møter saltvann. Statkraft bygget et testanlegg på Tofte i Hurum tidlig på 2000-tallet, men prosjektet ble lagt ned fordi økonomien ikke holdt.

Read more »