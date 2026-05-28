Alternative energiformer: Hvorfor sliter vi med å utnytte havets og jordens kraft?

Fysiker Bjørn Samset og TUs Ellen Viseth diskuterer utfordringene og potensialet til geotermisk energi, bølgekraft, tidevannskraft, osmosekraft og OTEC i ukens episode av Teknisk sett.

Verden står midt i den største energiomstillingen siden den industrielle revolusjonen, ifølge fysiker og klimaforsker Bjørn Samset. I ukens episode av Teknisk sett diskuterer han og TUs Ellen Viseth alternative energiformer som geotermisk energi , bølgekraft , tidevannskraft, osmosekraft og havets temperaturforskjeller.

Mens noen teknologier har gjort fremskritt, sliter andre med å bli lønnsomme. Samset, som nylig ga ut boka 'Energi', forklarer at vi nå endrer hele måten vi henter ut, frakter og bruker energi på, en prosess som vil prege menneskeheten i flere hundre år. Geotermisk energi utnytter varmen fra jordens indre. På Island, hvor varmen ligger nær overflaten, brukes den både direkte og til å drive turbiner som produserer strøm.

Men å bore dypt ned i jordskorpa, for eksempel sju kilometer, er teknisk utfordrende. Samset påpeker at teknologene sier det er mulig, men at det er langt fram. Boringen må være kostnadseffektiv, og det er vanskelig å holde hullet stabilt. Likevel er potensialet enormt, spesielt i områder med høy geotermisk aktivitet.

Havet rommer også store energimengder, men flere teknologier har vist seg vanskelige å gjøre lønnsomme. Bølgekraft har vært forsøkt i hundrevis av år, helt siden slutten av 1700-tallet, men ennå i 2026 finnes det ikke et eneste storskala bølgekraftverk som produserer strøm. Problemene er mange: havvann er voldelig og får konstruksjoner til å riste i stykker, samtidig som saltvannet er svært korrosivt.

Tidevannskraft, som Samset kaller vannvarianten av vindkraft, har hatt noe suksess i Sør-Korea, men møter utfordringer med store installasjoner som sperrer båttrafikk og lav energiproduksjon per kvadratmeter demning. Norge var tidlig ute med å teste osmosekraft, også kjent som saltvannskraft, som utnytter energien når ferskvann møter saltvann. Statkraft bygget et testanlegg på Tofte i Hurum tidlig på 2000-tallet, men prosjektet ble lagt ned på grunn av dårlig økonomi.

Likevel har Japan nylig satt i drift et storskala osmosekraftverk, og på Hawaii produseres strøm ved å utnytte temperaturforskjellen mellom varmt overflatevann og kaldt dypvann. Denne teknologien, kjent som OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), er fortsatt i tidlig fase, men viser lovende resultater. Samset understreker at vi trenger alle tilgjengelige energikilder for å lykkes med omstillingen. Selv om mange av disse alternative formene har utfordringer, er det viktig å fortsette forskning og utvikling.

Neste uke vil episoden fokusere på enda mer høytflyvende teknologier som fusjonsenergi, solfangere i verdensrommet og kunstig fotosyntese.





