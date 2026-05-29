Alternative energiteknologier: Geotermisk energi, osmosekraft og tidevannskraftverk

Fysiker og klimaforsker Bjørn Samset snakker om de mer alternative energiformene i ukens episode av Teknisk sett. Verden står midt i den største energiomleggingen siden den industrielle revolusjon, og Samset tror denne omstillingen vil prege menneskeheten i flere hundre år framover. Blant teknologiene nevnt er geotermisk energi fra jordens indre, tidevannskraftverk, osmosekraft og utnyttelse av temperaturforskjeller i havet. Norge har tidligere testet osmosekraft, men枫prosjektet ble lagt ned på grunn av økonomiske utfordringer. Japan har satt i drift et storskala osmosekraftverk, mens Hawaii produserer strøm ved å utnytte havettermperaturforskjellene. Bølgekraft har vist seg spesielt utfordrende på grunn av havets voldsomme natur.

Verden står midt i den største energiomleggingen siden den industrielle revolusjon, mener fysiker og klimaforsker Bjørn Samset, som i vinter ga ut boka På slutten av 1800-tallet bygget vi samfunnet rundt kull, olje og gass.

Nå holder vi på å endre hele måten vi henter ut, frakter og bruker energi på, sier han. Samset jobber ved Cicero Senter for klimaforskning. Han tror denne omstillingen vil prege menneskeheten i flere hundre år framover. I boka beskriver han et energisystem basert på vann, vind, sol og energilagring.

Geotermisk energi fra jordens indre er en av de alternative energikildene. Dette gjøres allerede på Island, der varmen ligger nær overflaten og brukes både direkte og til å drive turbiner som produserer strøm. Samset forklarer at det er en teknisk mulighet å bore sju kilometer ned gjennom jordskorpa på en kostnadseffektiv måte, men at teknologene sier det er ganske langt fram. Det er vanskelig å bore så langt ned og holde hullet stabilt.

Også havet rommer enorme energimengder, likevel har flere lovende teknologier vist seg vanskelige å gjøre lønnsomme. Bølgekraft har man prøvd på i mange hundre år, men i 2026 finnes det ikke et eneste storskala bølgekraftverk som produserer strøm i verden. Havvann er ganske voldelige og kraftverkene ruster eller ødelegges. Saltvann er ødeleggende.

Tidevannskraftverk beskrives som vannvarianten av vindkraft, og Sør-Korea er et av få steder man har lyktes. Problemet er at man trenger veldig store tekniske installasjoner som sperrer båttrafikk, og man får ut ganske lite energi per kvadratmeter demning. Norge var tidlig ute med å teste osmosekraft, også kjent som saltvannskraft, som utnytter energien når ferskvann møter saltvann. Statkraft bygget et testanlegg på Tofte i Hurum tidlig på 2000-tallet, men prosjektet ble lagt ned fordi økonomien ikke holdt.

På Hawaii produseres strøm ved å utnytte temperaturforskjellen mellom varmt overflatevann og kaldt dypvann. Dette er del én av intervjuet med Samset, og neste uke vil det komme mer om høytflyvende energiteknologier som fusjonsenergi, solfangere i verdensrommet og kunstig fotosyntese





