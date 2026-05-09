Alternative understell til bunnfaste havvindturbiner

Forskerne har utviklet en alternativ løsning til kjempekranen som i dag gjør jobben. En uvanlig bred lekter kan senkes til mer enn 30 meters dybde og brukes til å frakte flere understell samtidig. Testene har vist lovende resultater, og prosjektet kan bidra til en effektiv og bærekraftig leverandørkjede for norsk havvind.

Understell til bunnfaste havvindturbiner veier tusenvis av tonn. Det er bare noen få fartøyer i verden som kan løfte så tungt. Nå testes et helt nytt alternativ.

At den store lekteren kan senkes til mer enn 30 meters dybde, gjør det lettere å senke understellene ned til havbunnen. Seksjonen Fra forskning består av saker som er skrevet av ansatte i Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU. Skal understellet til havturbinen stå på 60 meters dyp, veier det opp mot 2500 tonn.

Nå har forskere utviklet en alternativ løsning til kjempekranen som i dag gjør jobben. Se for deg en uvanlig bred lekter som bukter seg frem mellom bølgene. Når den stopper, heises to tunge understell til havvindsturbiner opp i stående posisjon klare til å skli ned i havet. Den helt nye metoden er nå testet og kan bli en del av fremtiden for norsk havvind.

Med erfaringer fra olje- og gassindustrien i bakhånd var Aker Solutions, den belgiske entreprenøren Sarens og det maritime konsernet BOA nylig i Havbassenget hos Sintef Ocean i Trondheim. Der brukte de modeller for å teste om det er mulig å bruke en ekstra bred lekter til å frakte flere understell samtidig på lekteren. Resultatene er lovende. – Testene gjør at vi bedre forstår den usedvanlig brede lekterens oppførsel i bølger under marine operasjoner og transport, sier Graczyk.

Som en av verdens bredeste lekere er den 166 meter lang og over 73 meter bred. I tillegg kan den senkes til over 30 meters dybde, så dekket blir liggende 22,5 meter under vann. – Ved å benytte nedsenkbare lektere til marine operasjoner kan vi ofte unngå å bruke de store og kostbare kranfartøyene. Lasten kan enten flytes av helt uten kranfartøy eller løftes av ved bruk av mindre, rimeligere og mer tilgjengelige fartøy, forteller Graczyk.

I første runde har de gjennom prosjektet Windrise testet om det er mulig å frakte to understell på lekteren samtidig. Og få dem opp i stående posisjon når de er fremme ved målet. – Vi er veldig fornøyde med de testene vi har gjort så langt. De stemmer godt med de numeriske analysene vi gjorde i forkant, sier seniorforsker Robert Indergård i Sintef.

– Dataene herfra bidrar til at vi er viktige steg nærmere å kunne gjøre dette til havs senere, sier Robert Indergård i Sintef Ocean. Foto: Berre Lekteren er utstyrt med både en løfteramme og et eget hengselssystem. Testene viste hvordan dette systemet oppførte seg i forskjellige bølgetilstander. Prosjektet har samlet mange aktører fra den norske bransjen som produserer, transporterer og installerer bunnfaste havvindunderstell.

Målet er å få til en effektiv og bærekraftig leverandørkjede som kan designe, produsere og installere bunnfaste havvindsunderstell. Europa har nemlig ikke en leverandørkjede stor nok til å nå de europeiske målene om vindkraftproduksjon til havs. Gudmund Olsen i Aker Solutions, som er prosjektleder for Windrise, fulgte testene i bassenget og forteller om hva de ønsker å oppnå. – Det er å videreutvikle designet til jacketene og gjøre det lett for oss å produsere.

Så vil vi jobbe videre med å se på logistikk, automatisering og videreutvikling av produksjonsutstyret vårt på Verdalen, sier han. Aker Solutions har designet understellene til turbinene selv, mens Sintef, Sarens og BOA har brukt designet til numeriske analyser og i de praktiske testene. For et firma som ofte får ferdig leverte design på bestilling, har det vært gøy å få designe selv. – Det er jo det vi er best på, å lage jackets, sier Olsen og smiler.

– Nå har vi utviklet oss både på robotikk og automatisering, så det har vært en bra øvelse for oss. Får vi til dette, vil det bidra til å styrke den norske leverandørindustrien for offshore vind, både nasjonalt og internasjonalt, sier de involverte i prosjektet





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Understell Havvindturbiner Kran Lekter Bølger Transport Logistikk Automatisering Produksjonsutstyr Offshore Vind Norsk Leverandørindustri Europeisk Vindkraftproduksjon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kontroversiell kraftlinje mellom Samnanger og Øygarden: Debatt om naturinngrep og kostnaderStatnett planlegger en ny høgspentlinje mellom Samnanger og Øygarden, men forslaget har møtt stor motstand blant innbyggere og miljøorganisasjoner. Utredninger viser at alternative ruter lenger sør vil være dyrere og kreve rivning av boliger. Bergen næringsråd krever rask byggestart for å møte den økte etterspørselen på strøm i regionen.

Read more »

Norge slutter seg til USAs Pax Silica – skal sikre mineraler til KI-utviklingNorge slutter seg til det amerikanske initiativet Pax Silica, som skal bidra til å sikre viktige råvarer til utvikling av KI, bekrefter Næringsdepartementet.

Read more »

Norge slutter seg til USAs Pax Silica – skal sikre mineraler til KI-utviklingNorge slutter seg til det amerikanske initiativet Pax Silica, som skal bidra til å sikre viktige råvarer til utvikling av KI, bekrefter Næringsdepartementet.

Read more »

Norge slutter seg til USAs Pax Silica – skal sikre mineraler til KI-utviklingNorge slutter seg til det amerikanske initiativet Pax Silica, som skal bidra til å sikre viktige råvarer til utvikling av KI, bekrefter Næringsdepartementet.

Read more »

Norge slutter seg til USAs Pax Silica – skal sikre mineraler til KI-utviklingNorge slutter seg til det amerikanske initiativet Pax Silica, som skal bidra til å sikre viktige råvarer til utvikling av KI, bekrefter Næringsdepartementet.

Read more »

Norsk studie kan gi lettelse for mange med migrene. Kandesartan brukes til å forebyggeEn stor studie fra NTNU har vist at kandesartan, en allerede mye brukt blodtrykksmedisin, kan brukes til å forebygge migrene. Forskerne sammenlignet effekten med et placebo. Deltakerne fikk behandling i tre måneder og hadde en kraftig reduksjon i antall migrenedager blant de som fikk kandesartan.

Read more »