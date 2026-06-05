Alvorlig arbeidsulykke på Vektertorget: Mann faller tre etasjer i heissjakt under avfallshåndtering

En mann i 40-årene falt ned tre etasjer i en heissjakt i Christies gate mens han kastet søppel. Politiet klassifiserer hendelsen som en arbeidsulykke og etterforskning pågår for å fastslå årsaken. Arbeidsgiver og myndigheter vil iverksette sikkerhetstiltak.

En alvorlig arbeidsulykke inntraff fredag morgen i sentrum av Bergen , nær Christies gate 13, et område som nylig har fått ny liv etter omfattende renoveringer og etablering av spisesteder som Mathallen.

Ifølge politiets førstehåndsrapport oppstod hendelsen da en mann i begynnelsen av førtiårene, som arbeidet med å rydde og kaste avfall i en næringslokale, mistet balansen og falt ned den tilstøtende heissjakten. Først ble fallet rapportert som et tre metres fall, men etter nærmere etterforskning korrigerte politiet tallene til tre etasjer, noe som gjør skaden enda mer alvorlig. Etter at den berørte personen ble oppdaget i den dype sjakta, rykket nødetatene umiddelbart ut til stedet.

Ambulansepersonell kunne hente ham opp fra sjakta kort tid etter at de ankom, og han ble umiddelbart tatt hånd om av helsepersonell på stedet. Operasjonsleder Jan Børge Misje noterte i politiloggen at den skadde ble evakuert fra heissjakten og fikk nødvendig medisinsk oppfølging. Det foreligger ennå ingen endelig konklusjon om den eksakte årsaken til fallet, men foreløpig vurderes hendelsen som en arbeidsulykke.

Undersøkelsen vil fortsatt pågå for å fastslå om sikkerhetsrutiner eller utstyr kan ha spilt en rolle i den tragiske hendelsen. Den aktuelle lokasjonen, Christies gate, er kjent for å huse flere populære spisesteder, inkludert Bergen Street Food, og har nylig tiltrukket seg både lokalbefolkning og turister etter åpningen av Mathallen. Hendelsen har satt søkelyset på arbeidsmiljøet i slike hektiske miljøer, hvor ansatte ofte må håndtere tunge mengder avfall og ha begrenset plass til å bevege seg.

Arbeidsgiveren har allerede uttalt at de vil samarbeide fullt ut med politiet og Arbeidstilsynet for å kartlegge hva som har gått galt og for å sikre at lignende ulykker blir forebygget i fremtiden. På bakgrunn av dette vil kommunen vurdere ytterligere tiltak for å styrke sikkerheten i områder med høy trafikk av både ansatte og besøkende.

I mellomtiden har politi og brannvesen oppfordret publikum til å holde seg unna ulykkesstedet for å lette redningsarbeidet og sikre at etterforskningen kan gjennomføres uten forstyrrelser. Også flere vitner har meldt seg fram, og deres forklaringer kan være avgjørende for å kaste lys over forholdene som førte til fallet. Politiet understreker viktigheten av å følge opp sikkerhetsprosedyrer og sørge for at alle ansatte får tilstrekkelig opplæring i håndtering av avfallsbeholdere og bruk av heiser og sjakter.

En grundig gjennomgang av arbeidsinstruksjoner og risikovurderinger vil bli foretatt i løpet av de kommende ukene for å sikre at arbeidsplassen blir tryggere for alle. Denne hendelsen er en påminnelse om at selv en tilsynelatende enkel oppgave som avfallshåndtering kan innebære betydelige farer dersom ikke tilstrekkelige sikkerhetstiltak er på plass. Arbeidsmiljøet, både for de ansatte og de besøkende, er et felles ansvar, og denne ulykker vil uten tvil bidra til en styrket fokus på forebyggende tiltak i bransjen fremover





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Arbeidsulykke Bergen Heissjakt Avfallshåndtering Sikkerhet

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