Alvorlig brann i leilighet på Vestli: Én person kritisk skadet

En person er kritisk skadet etter en brann i en leilighet på Vestli mandag kveld. Nødetatene rykket ut med store ressurser, og politiet har startet etterforskning av hendelsen.

Mandag kveld oppsto en alvorlig hendelse i en leilighet på Vestli , beliggende på Oslo s østkant. Nødetatene mottok meldingen om brann klokken 20.15, og responstiden var rask da store ressurser fra både brannvesen, politi og helsevesen ble dirigert til stedet umiddelbart. Da mannskapene ankom leiligheten, ble det raskt konstatert at flammene hadde begrenset seg til et av soverommene i boligen.

Brannvesenet fikk kontroll over situasjonen i løpet av kort tid, og brannen ble erklært slukket før den rakk å spre seg til resten av leiligheten eller naboseksjonene i bygget. Operasjonsleder Øyvind Hammervold ved Oslo politidistrikt bekrefter at en person ble funnet inne på det aktuelle soverommet. Vedkommende ble raskt tatt hånd om av helsepersonell på stedet og ble etter hvert fraktet til sykehus med det politiet karakteriserer som kritiske og alvorlige skader som følge av hendelsen. Det var flere andre personer til stede i leiligheten da brannen startet, men disse kom uskadd fra den dramatiske hendelsen. Politiet har nå startet tekniske undersøkelser på stedet for å bringe klarhet i hva som var den direkte årsaken til at brannen oppsto i soverommet. Stemningen på stedet ble beskrevet som preget av alvor og frykt da nødetatene ankom. Beboere i området observerte en betydelig opphopning av utrykningskjøretøy som sperret av veien utenfor blokka. En av naboene i nærområdet uttrykte stor bekymring for situasjonen, selv om han ikke kunne se direkte flammer eller synlig røyk fra utsiden av bygget. Han merket imidlertid en tydelig lukt av svidd plast og brent materiale, noe som forsterket alvoret i situasjonen. Politiet arbeider nå videre med avhør av vitner og beboere i leiligheten for å kartlegge hendelsesforløpet frem mot det kritiske punktet der brannalarmen gikk. Det er foreløpig for tidlig å si noe konkret om hvordan brannen startet, men krimteknikere vil fortsette arbeidet utover natten for å sikre spor





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brann Oslo Vestli Politi Ulykke

United States Latest News, United States Headlines

NHO-sjefen om norsk drivstoffberedskap: – Veldig alvorligNorge kan stoppe opp i en krise på grunn av manglende drivstoffberedskap, advarer NHO. – Vi har full kontroll, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »