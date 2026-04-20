Alvorlig brann i leilighet på Vestli i Oslo

En person er kritisk skadet etter en brann i en leilighet på Vestli mandag kveld. Nødetatene rykket ut med store ressurser, og politiet har startet etterforskning av hendelsen.

Mandag kveld oppsto en alvorlig situasjon i en leilighet på Vestli i Oslo , da nødetatene mottok melding om brann klokken 20.15. Da politi, brannvesen og ambulansepersonell ankom stedet, ble det raskt konstatert at brannen hadde sitt utspring fra et soverom i den aktuelle boligen. Operasjonsleder Øyvind Hammervold i Oslo politidistrikt bekrefter at de raskt fikk kontroll på situasjonen, og at brannen ble slukket uten at den spredte seg til resten av bygget eller andre leiligheter.

Til tross for den raske innsatsen fra brannmannskapene, er utfallet av hendelsen tragisk for en av personene som befant seg i boligen. Da nødetatene tok seg inn i leiligheten, ble det gjort funn av en person på det berørte soverommet. Vedkommende ble umiddelbart tatt hånd om av helsepersonell på stedet og fraktet til sykehus for akutt medisinsk behandling. Politiet har senere opplyst at personen ble vurdert til å ha kritiske skader som følge av brannen. Andre beboere som oppholdt seg i leiligheten da brannen startet, slapp heldigvis fra hendelsen uten fysiske skader, men blir tatt vare på av kommunale kriseteam og helsepersonell som følge av den dramatiske opplevelsen de har vært gjennom i løpet av mandagskvelden. Vitner og naboer i området beskriver en intens og uoversiktlig situasjon i minuttene etter at nødetatene ankom. Flere brannbiler, politipatruljer og ambulanser fylte parkeringsplassen utenfor boligkomplekset, noe som skapte stor oppmerksomhet i nabolaget. En nabo som bor i umiddelbar nærhet forteller at situasjonen føltes skremmende, selv om det ikke var synlige flammer eller store mengder røyk som preget eksteriøret av bygget. Lukten av brent materiale var imidlertid tydelig i luften, noe som understreket alvoret i situasjonen. Politiet har i etterkant startet etterforskning for å bringe klarhet i hva som forårsaket brannen på soverommet. De vil gjennomføre tekniske undersøkelser på stedet når brannåstedet er tilstrekkelig avkjølt og sikret for kriminalteknikere, for å kunne slå fast det nøyaktige hendelsesforløpet





