Alvorlig brann i rekkehus i Bærum – én kritisk skadet

En fullt utviklet brann har herjet i et rekkehus i Bærum. Én person er kritisk skadet, og alle beboerne er gjort rede for. Brannvesenet jobber med å avgrense spredningen. Kjente fjes fra «Bølle til bestevenn» var vitne til hendelsen.

En alvorlig brann har herjet i en rekkehusbebyggelse i Bærum i dag tidlig, og situasjonen er fortsatt preget av usikkerhet og omfattende skader. Brannvesenet og politiet mottok melding om brannen rundt klokken 9.45, og da de ankom stedet, var brannen allerede fullt utviklet.

Innsatsleder i brannvesenet, Mathias Ringen Drange, beskriver en dramatisk ankomst, hvor flammer og røyk allerede hadde tatt tak i flere av boligene i rekken. Røykdykkere ble umiddelbart sendt inn for å søke etter og evakuere beboere, samtidig som brannmannskaper arbeidet intensivt med å begrense spredningen til omkringliggende bygg. Situasjonen var krevende, og arbeidet ble vanskeliggjort av vinden som bidro til å spre brannen raskt.

Politiet har bekreftet at alle beboerne i den berørte rekken er gjort rede for, men dessverre er én person kritisk skadet. Tore Barstad, innsatsleder i politiet, opplyser til Aftenposten at de foreløpig har begrenset informasjon om årsaken til brannen, men at de har en formening om hvor den startet. Det vil bli gjennomført grundige avhør av beboerne i den aktuelle boenheten for å kartlegge hendelsesforløpet og finne ut hva som forårsaket brannen.

Flere beboere hadde allerede evakuert seg selv før nødetatene ankom, noe som tyder på at situasjonen raskt ble alvorlig. Operasjonsleder Øyvind Hammervold understreker at det ikke er meldt om savnede, noe som er en lettelse i en såpass dramatisk situasjon. På grunn av den store mengden røyk i området, ble beboere i nærheten oppfordret til å lukke vinduer og dører for å unngå innånding av skadelige stoffer.

Brannvesenet fortsatte lenge etter at røykdykkerne hadde avsluttet sitt arbeid med å sjekke for gjenstander og sikre at brannen ikke skulle blusse opp igjen. Skadeomfanget er betydelig, og det er frykt for at flere av leilighetene i rekken er ubeboelige. Det som gjør denne hendelsen ekstra interessant for mange, er tilstedeværelsen av Christian Saarheim, Håkon Løbner og hunden Trulte, kjent fra NRK-serien «Bølle til bestevenn».

Saarheim fortalte til VG at vinden spilte en stor rolle i å gjøre situasjonen enda mer dramatisk. Deres tilstedeværelse på stedet vakte naturlig nok oppmerksomhet, og mange har kommentert det uventede møtet med kjente fjes midt i en alvorlig krisesituasjon. Brannen har skapt stor uro i lokalsamfunnet, og mange beboere er berørt av hendelsen.

Kommunen har satt kriseteam i beredskap for å bistå de som er rammet, og det vil bli etablert et møtepunkt for evakuerte beboere hvor de kan få informasjon og hjelp. Etterforskningen av brannårsaken vil fortsette i dagene som kommer, og politiet vil jobbe tett med brannvesenet for å kartlegge alle aspekter ved hendelsen. Det er viktig å finne ut hva som forårsaket brannen for å forebygge lignende hendelser i fremtiden.

Foreløpig er det for tidlig å si noe om den nøyaktige skadeomfanget, men det er klart at dette vil bli en kostbar affære for forsikringsselskapene og de berørte beboerne. Brannvesenet vil fortsette å overvåke området for å sikre at det ikke oppstår nye branner





