Alvorlig cyberangrep mot Canvas rammer utdanningsinstitusjoner globalt

Læringsplattformen Canvas er hacket for andre gang på åtte måneder. Sensitive personopplysninger fra millioner av studenter kan være på avveie, også ved norske læresteder.

Læringsplattformen Canvas , et av verdens mest utbredte verktøy for digital utdanning, har igjen blitt rammet av et alvorlig cyberangrep. Dette er andre gang i løpet av mindre enn et år at sikkerheten i systemet har blitt kompromittert, noe som vekker stor bekymring hos utdanningsinstitusjoner globalt.

Selskapet Instructure, som står bak utviklingen og driften av Canvas, bekreftet den 1. mai at uautoriserte aktører hadde skaffet seg tilgang til interne systemer. Ifølge selskapets sikkerhetssjef førte angrepet til at sensitiv informasjon ble hentet ut. Dette inkluderer ikke bare navn og epostadresser, men også studentnumre og private meldinger sendt mellom brukere på plattformen. Slike lekkasjer kan potensielt utsettes for phishing-angrep eller identitetstyveri, noe som gjør situasjonen spesielt kritisk for millioner av studenter og lærere som stoler på plattformens integritet.

Omfanget av Canvas er massivt, med over 7000 læresteder som benytter tjenesten på verdensbasis. Dette inkluderer alt fra små grunnskoler og videregående skoler til enorme universiteter og statlige utdanningsmyndigheter. Med titalls millioner av aktive brukere er plattformen et attraktivt mål for cyberkriminelle som søker store mengder personopplysninger. I Norge er situasjonen like alvorlig, da flere av landets største og viktigste utdanningsinstitusjoner bruker Canvas i sin daglige drift.

Dette gjelder blant annet Universitetet i Oslo, NTNU, Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Sørøst-Norge. For disse institusjonene innebærer angrepet en betydelig risiko for brudd på personvernforordningen GDPR, da personopplysninger om norske borgere kan ha havnet i feil hender, noe som krever grundig oppfølging og rapportering til relevante myndigheter. Ved NTNU har man allerede begynt å undersøke saken nærmere for å begrense eventuelle skader.

Ida Lauritzen, seniorrådgiver i avdeling for utdanning, forklarer at de foreløpig ikke har mottatt en endelig bekreftelse fra leverandøren om nøyaktig hvilke data som er berørt. De har tatt kontakt med Instructure for å få klarhet i om deres spesifikke brukermasse er rammet og i hvilket omfang lekkasjen har funnet sted. Samtidig følger Sikt, den sentrale IT-tjenesteleverandøren for sektoren, utviklingen tett.

Kommunikasjonssjef Åshild Berg-Tesdal har uttalt at de er i dialog med både Instructure og sine kunder for å kartlegge situasjonen, selv om det foreløpig er usikkert om norske brukere er direkte berørt. Usikkerheten skaper hodebry for IT-avdelingene som må forholde seg til potensielle sikkerhetshull i eksterne systemer. Dette er dessverre ikke første gang Canvas har vært i søkelyset for sikkerhetsbrudd. I september i fjor ble plattformen utsatt for et lignende angrep, hvor den beryktede hackergruppen ShinyHunters tok på seg ansvaret.

At et så stort selskap som Instructure opplever gjentatte brudd på så kort tid, reiser kritiske spørsmål om deres interne sikkerhetsrutiner og evne til å beskytte brukerdata mot moderne trusler. I en tid hvor utdanning i økende grad flyttes over på digitale plattformer, blir sårbarheten i denne infrastrukturen en nasjonal sikkerhetsrisiko for mange land. Når private meldinger og studentidentiteter kommer på avveie, kan det føre til langvarige konsekvenser for den enkelte bruker.

Behovet for strengere krav til leverandører av kritiske utdanningsverktøy har aldri vært større, og denne hendelsen vil sannsynligvis føre til krav om grundigere revisjoner av sikkerheten i skybaserte læringsplattformer verden over





