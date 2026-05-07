Alvorlig cyberangrep mot læringsplattformen Canvas: Millioner av brukere potensielt berørt

Læringsplattformen Canvas har blitt hacket for andre gang på kort tid. Sensitive personopplysninger er på avveie, og norske utdanningsinstitusjoner undersøker nå omfanget av databruddet.

Læringsplattformen Canvas , som er en av verdens mest utbredte løsninger for digital undervisning og administrasjon av læring, har nylig blitt rammet av et omfattende cyberangrep.

Selskapet Instructure, som står bak utviklingen og driften av plattformen, gikk ut den 1. mai og informerte om at de hadde oppdaget et nytt sikkerhetsbrudd. Dette er spesielt bekymringsfullt ettersom det markerer andre gang på bare åtte måneder at plattformen har blitt hacket, noe som reiser store spørsmål rundt sikkerhetsrutinene til leverandøren. Ifølge uttalelser fra sikkerhetssjefen i selskapet har angriperne lyktes i å hente ut sensitive opplysninger, inkludert fulle navn, e-postadresser, studentnumre og private meldinger sendt mellom brukere på plattformen.

Selv om situasjonen nå rapporteres å være under kontroll, er skaden allerede skjedd for de berørte partene, og usikkerheten rundt hvordan dataene vil bli brukt videre er stor. Omfanget av dette angrepet er potensielt enormt, ettersom Canvas brukes av over 7000 ulike utdanningsinstitusjoner globalt. Dette inkluderer alt fra små grunnskoler og videregående skoler til store universiteter og nasjonale utdanningsmyndigheter. Med titalls millioner av elever og studenter som bruker systemet daglig, er mengden personopplysninger som lagres i databasene astronomisk.

I Norge er situasjonen like spent, da flere av landets største og viktigste læresteder benytter seg av Canvas. Blant disse finner vi Universitetet i Oslo, NTNU, Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Sørøst-Norge. Ved NTNU har seniorrådgiver Ida Lauritzen uttalt at de foreløpig ikke har mottatt en endelig bekreftelse fra Instructure om hvorvidt deres spesifikke data er kompromittert.

Hun understreker at institusjonen har tatt direkte kontakt med leverandøren for å få avklart omfanget av hendelsen og nøyaktig hvilke typer data som kan ha lekket. Sikt, som er den sentrale IT-tjenesteleverandøren for universitets- og høyskolesektoren i Norge, følger situasjonen svært tett. Kommunikasjonssjef Åshild Berg-Tesdal har bekreftet at de er i løpende dialog med både Instructure og de berørte sektorkundene.

Selv om det per nå er uvisst om norske brukere er direkte rammet, forholder Sikt seg til muligheten og jobber for å minimere risikoen. Det er verdt å merke seg at dette ikke er et isolert tilfelle. I september i fjor ble Canvas utsatt for et lignende angrep, hvor den beryktede hackergruppen ShinyHunters tok på seg ansvaret. At en så stor aktør blir rammet gjentatte ganger, tyder på systemiske sårbarheter som må adresseres for å beskytte millioner av studenters privatliv.

Når personopplysninger som e-postadresser og studentnumre kommer på avveie, øker risikoen for målrettede phishing-angrep betraktelig. Angripere kan bruke den stjålne informasjonen til å utgi seg for å være offisielle representanter fra lærestedet for å lure studenter og ansatte til å oppgi passord eller bankinformasjon. Private meldinger som er lekket kan også inneholde sensitiv informasjon om karakterer, helse eller personlige forhold, noe som kan føre til alvorlige brudd på personvernet og i verste fall utpressing.

Dette aktualiserer debatten om avhengigheten av store, sentraliserte amerikanske plattformer i det norske utdanningssystemet. Behovet for strengere krav til kryptering og lokal lagring av data har aldri vært mer relevant enn nå, spesielt når det gjelder kritiske infrastrukturer for kunnskapsformidling. For studenter og ansatte ved berørte institusjoner er det nå viktig å være ekstra årvåken overfor mistenkelige e-poster eller meldinger. Eksperter anbefaler ofte å bytte passord regelmessig og aktivere tofaktorautentisering der det er mulig.

Samtidig må Instructure bevise at de tar sikkerheten på alvor ved å implementere mer robuste forsvarsmekanismer som kan stå imot sofistikerte angrep. Det er ikke lenger tilstrekkelig å bare tette hullene etter at et angrep har skjedd; det kreves en proaktiv tilnærming til sikkerhet for å sikre at digitale læringsmiljøer forblir trygge rom for både undervisning og kommunikasjon





