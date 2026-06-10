Alvorlig motorsykkelulykke i Suldal, brann i Halden, og kritisk humanitær situasjon i Sør-Sudan blant annet i nyhetsbildet

Nødetatene rykket ut både til en motorsykkelulykke i Rogaland og en boligbrann i Halden. Samtidig er det alvorlige hendelser i Sør-Sudan der tusenvis av barn er utsatt for sult og vold, og Storbritannia blir med igjen i Erasmus+. Pakistan angreb Afghanistan, og en russisk by rapporteres angrepet av ukrainske droner. Spekter og Legeforeningen ble enige om lønn for sykehusleger.

Nødetatene rykket onsdag morgen ut til fylkesvei 46 i Suldal i Rogaland etter melding om en alvorlig motorsykkelulykke. Føreren var våken, men ulykken var alvorlig ifølge operasjonsleder Jostein Jaarvik Reiestad i Sørvest politidistrikt.

Vi fikk en automatisk nødmelding fra mobiltelefonen til motorsyklisten. Deretter ble vi varslet av en bilfører som kom kjørende rett bak, forklarte han til NTB klokken 5. Et legehelikopter ble sendt til stedet og var snart på plass. Det samme tidspunktet var også en boligbrann på Isebakke i Halden som nødvendiggjorde en utrykning.

Brannen i en bolig på Isebakkeveien ble rapportert klokken 4.12. Operasjonsleder Fredrik Solbakken i Øst politidistrikt opplyste at det var åpne flammer fra taket da brannmannskapene ankom. Alle beboerne evakuerte seg selv, og klokken 4.33 var det ikke lenger spredningsfare til nærliggende hus, selv om nabohusene ble evakuert på grunn av røyk. I den konfliktyrrede delstaten Jonglei i Sør-Sudan er situasjonen for barn og familier kritisk.

Der lever de nå av blader og vannliljer etter atkampene mellom regjeringshæren til president Salva Kiir og militser lojale til Riek Machar blusset opp igjen i mars. Dette har ført til en nesten fullstendig stans i bistandsarbeidet. Redd Barna beskriver at familier og barn overlever på blader, vannliljer og frø, og at mødre går i timevis gjennom oversvømte områder for å finne mat.

Omtrent 2,2 millioner barn under fem år trenger behandling for akutt underernæring, og 700.000 lider av den dødeligste formen for sult. Dette kan forebygges med større investeringer inkluderende fred og sosiale sikkerhetsnett, og med mindre politiske eliter stjeler bistandsmidler sånn at offentlige tjenester er nesten fraværende i et av verdens fattigste land. Tusenvis av barn har måttet slutte på skolen, mange har blitt tvunget ut i arbeid eller giftet bort.

Internasjonalt blir Storbritannia fra 1. januar 2027 igjen en del av Erasmus+, EUs program for utdanning, ungdom og idrett. Dette betyr at norske studenter, lærlinge og lærere igjen kan studere og jobbe i Storbritannia uten skolepenger. Forskrings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland (Ap) undertegnet en intensjonsavtale med Storbritannias kompetanseminister Jaqueline Jill Smith. Hun sa at Storbritannia er en viktig strategisk partner for Norge innen kunnskap og teknologi, og at mer studentutveksling styrker fremtidens konkurransekraft og sikkerhet.

I Afghanistan har Taliban-myndighetene rapportert at minst tolv personer er drept i pakistanske angrep nær grensen. Taliban regjerings talsmann Zabihullah Mujahid天空 skrev på X at pakistansk militære krenket Afghanistans luftrom og bombet sivile boliger i provinsene Kunar, Khost og Paktika, og at elleve barn, en kvinne og en eldre mann ble drept. En tjenestemann i Khost sa at ni mennesker ble drept i et hus, og en innbygger i Paktila sa at tre personer ble drept der.

Pakistan anklager Taliban for å støtte separatister i Pakistan, og har flere ganger siden slutten av februar angrepet på afghansk side av grensen, noe Taliban har avvist. Revolusjonsgarden sa at det var et rakettangrep. Hjemme i Norge er arbeidsgiverforeningen Spekter og Legeforeningen enige i de sentrale forhandlingene for sykehusene. Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten uttalte at det er avtalt lønnsjusteringer for leger i spesialisering og legespesialister, og at det nå skal forhandles lokalt om lønnstillegg for overlegene.

Mot slutten av rapportene meldes det fra den russiske regionen Samara at en by der blir angrepet av ukrainske droner ifølge guvernøren





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