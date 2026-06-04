Alvorlig sikkerhetshull hos Telia og Ice tillot nummertyveri

En sårbarhet hos Telia og Ice gjorde det mulig å kapre andres telefonnumre. Selskapene har lukket hullet, men flere sikkerhetshendelser i år svekker tilliten.

To av Norges største teleselskaper, Telia og Ice, har blitt utsatt for en alvorlig sikkerhetssårbarhet som gjorde det mulig for uvedkommende å kapre andres telefonnumre.

Dette ble avdekket av NRK, som i en grundig undersøkelse fant at selskapene hadde en feil som muliggjorde såkalt spoofing, eller nummertyveri. Sårbarheten innebar at en angriper kunne ringe fra et annet telefonnummer enn sitt eget, noe som kan brukes til svindel eller identitetstyveri. Telia informerte om problemet i en pressemelding forrige uke etter at NRK tok kontakt, og begge selskaper bekrefter at sårbarheten nå er lukket.

Likevel er det urovekkende at en slik feil har eksistert i flere måneder uten å bli oppdaget. Sikkerhetssjef Erik Haugland i Ice forklarer at sårbarheten antageligvis ble introdusert i desember i fjor, da selskapet skiftet leverandør av en sentral tjeneste. Han understreker at de ikke har funnet tegn til at kriminelle har utnyttet akkurat denne feilen, men han erkjenner at risikoen var reell. Telia på sin side opplyser at de har iverksatt tiltak for å forhindre lignende hendelser i fremtiden.

Dette er imidlertid Telias femte offentlig kjente sikkerhetshendelse i år. Tidligere i år publiserte en hackergruppe store mengder data fra selskapet, og NRK har også avdekket at Telia-kunder kunne spores ved å foreta et mobilanrop. Slike gjentatte brudd på sikkerheten svekker tilliten til at teleselskapene klarer å beskytte sine kunders data. NRKs undersøkelse viser at problemet ikke var isolert til ett selskap, men rammet både Telia og Ice.

Dette tyder på at det kan være en underliggende sårbarhet i norsk telekommunikasjonsinfrastruktur. Eksperter på datasikkerhet påpeker at spoofing er en kjent teknikk, men at det er uakseptabelt at den kan utføres via legitime teleoperatører. Konsekvensene av nummertyveri kan være alvorlige, for eksempel at noen utgir seg for å være en annen for å få tilgang til bankkontoer eller sensitiv informasjon.

Selv om Ice og Telia hevder at sårbarheten nå er lukket, er det viktig å følge opp med grundige revisjoner og uavhengige sikkerhetskontroller. Forbrukere bør også være oppmerksomme på uvanlig aktivitet på sine telefonnumre og varsle operatøren dersom noe virker mistenkelig. Saken viser at selv store aktører kan ha alvorlige hull i sikkerheten, og at åpenhet om slike hendelser er avgjørende for å opprettholde tilliten i samfunnet





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