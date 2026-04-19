Alvorlig skiulykke i Lyngsalpan: Skiløper styrtet flere hundre meter

En skiløper har pådratt seg alvorlige skader etter et fall i en renne på fjellet Piggtinden i Lyngen kommune. Ulykken skjedde i bratt terreng, og den skadde ble fraktet til sykehus med redningshelikopter. Skadegraden er foreløpig ukjent.

En skiløper er alvorlig skadet etter et fall på fjellet Piggtinden i Lyngen kommune. Politiet mottok melding om hendelsen søndag ettermiddag, og det viste seg raskt at situasjonen var alvorlig.

Piggtinden, som ligger i den sørøstre delen av den majestetiske Lyngsalpan, vest for Oteren og nord for Nordkjosbotn, er kjent for sitt krevende og bratte terreng. Ulykken skjedde mens den skadde utforsket en av de bratte rennene fjellet tilbyr.

Ifølge politiets opplysninger skal vedkommende ha mistet kontrollen over skiene og falt flere hundre meter nedover fjellsiden før fallet ble stanset. Den dramatiske hendelsen ble først rapportert til politiet av et utenlandsk turfølge som var vitne til ulykken eller ble oppmerksom på den umiddelbart etterpå.

Nødetatene ble raskt varslet, og en redningsaksjon ble igangsatt. Operasjonssentralen bekreftet klokken 13.36 at et redningshelikopter var på vei til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) med den skadde skiløperen. Helikopteret ankom sykehuset kort tid etter, noe som indikerer at tiden var kritisk i denne situasjonen.

På grunn av de alvorlige omstendighetene og den store høydeforskjellen som skiløperen falt, var det en betydelig bekymring for skadegrader. Politiet har imidlertid understreket at skadegraden på skiløperen foreløpig er ukjent. Dette kan skyldes flere faktorer, inkludert at den skadde var i sjokk, eller at det tok tid å få en fullstendig medisinsk vurdering på sykehuset.

Det er viktig å merke seg at detaljer rundt identitet eller nasjonalitet på den skadde ikke er offentliggjort, noe som er standard prosedyre i slike saker for å ivareta personvern.

Nyhetsbildet rundt ulykken har blitt fulgt tett av lokale og regionale medier. Nordlys har hatt en kontinuerlig oppdatering av saken, og kartdata fra nødnettet har blitt delt, som viser den sannsynlige ruten til redningshelikopteret. Dette gir et visuelt inntrykk av omfanget av redningsoperasjonen og hvor hendelsen fant sted.

Terrenget i Lyngsalpan er generelt utfordrende og egner seg best for erfarne fjellkjørere og skiløpere med god kjennskap til området. Ulykker i slikt terreng kan få alvorlige konsekvenser, og dette understreker viktigheten av grundig planlegging, riktig utstyr og vurdering av egne ferdigheter før man begir seg ut på slike turer.

Politiet oppfordrer generelt folk til å være forsiktige i fjellet, spesielt i bratte og utfordrende områder som Piggtinden. Det er også en viktig påminnelse om at man aldri må nøle med å kontakte nødetatene dersom man observerer eller er involvert i en ulykke





bladetnordlys / 🏆 17. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Skiulykke Lyngsalpan Piggtinden Redningshelikopter Ulykke

United States Latest News, United States Headlines

