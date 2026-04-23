Alvorlig togulykke i Danmark: Fem kritisk skadet

En alvorlig togulykke har inntruffet i Kragerup, Nordsjælland, torsdag morgen. Fem personer er bekreftet kritisk skadet. Politiet etterforsker årsaken til ulykken.

Alvorlig togulykke i Kragerup , Nordsjælland : Fem kritisk skadet . En alvorlig togulykke inntraff torsdag morgen ved Kragerup i Nordsjælland , Danmark . I lang tid var det usikkerhet rundt antall kritisk skadde, men politiet bekreftet på en pressekonferanse like før klokken 10.30 at fem personer er kritisk skadet .

Totalt var det 38 personer om bord i de to involverte togene, inkludert lokførerne. Redningsmannskaper fra hele Nordsjælland ble umiddelbart mobilisert etter meldingen om ulykken. Operasjonsleder Tim Ole Simonsen opplyste at nødetatene arbeider intensivt for å få oversikt over situasjonen og sikre at alle involverte får nødvendig oppfølging. Forvirring oppstod også i sosiale medier, der ulike kilder rapporterte om varierende antall kritisk skadde, fra fire til tolv.

Borgermesteren i området bidro til denne forvirringen med en oppdatering som indikerte et høyere antall alvorlig skadde enn det politiet senere bekreftet. Banedanmark har opplyst at ansvaret for strekningen ligger hos Movia, som driver lokaltogtrafikken. Det har vært vanskelig å få kontakt med Movia direkte, men danske TV2 har rapportert at de har vært i kontakt med togselskapet.

Jernbaneekspert Kristian Madsen fra ingeniørforeningen IDA mener at den mest sannsynlige årsaken til ulykken er at et av togene har kjørt forbi et stoppsignal. Han påpeker at strekningen ikke er utstyrt med et automatisk togstoppsystem (ATP), som finnes på mange andre danske jernbanestrekninger. Madsen forklarer at feil i signalgivningen, som styres fra den aktuelle stasjonen, også kan ha bidratt til ulykken.

Han understreker at selv om lokføreren kan ha et ansvar, er det viktig å vurdere om signalfeil kan ha spilt en rolle. I henhold til kjøreplanen skal lokførerne ikke passere stasjoner der de forventer å møte et tog som kommer imot. Ulykken reiser spørsmål om sikkerheten på strekningen og behovet for oppgradering av sikkerhetssystemene. Ulykken har fått oppmerksomhet også internasjonalt.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson har kontaktet fungerende statsminister Mette Frederiksen og tilbudt svensk hjelp i håndteringen av den tragiske hendelsen. Kristersson uttrykte sin bekymring over nyhetene og bekreftet at han har tilbudt Danmarks statsminister all nødvendig assistanse. Etterforskningen av ulykken er i gang, og politiet jobber med å kartlegge alle aspekter av hendelsen for å fastslå den nøyaktige årsaken. Fokus ligger på å sikre at alle involverte får den støtten de trenger, både fysisk og psykisk.

Det er for tidlig å trekke konklusjoner om skyld eller ansvar, men en grundig undersøkelse vil bli gjennomført for å avdekke alle relevante fakta. Situasjonen er fortsatt dynamisk, og informasjon kan endre seg etter hvert som etterforskningen skrider frem. Oppdateringer vil bli gitt fortløpende fra politiet og andre relevante myndigheter. Det er viktig å følge med på offisielle kilder for å få korrekt og oppdatert informasjon om ulykken





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Togulykke Danmark Kragerup Nordsjælland Kritisk Skadet Etterforskning Movia Banedanmark Sverige Mette Frederiksen Ulf Kristersson

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alvorlig togulykke i DanmarkFlere personer er skadet etter en togulykke i Kagerup nord for København torsdag morgen.

Read more »

Togulykke i Kragerup – fem kritisk skadetTo tog kolliderte frontalt ved Kragerup i Nordsjælland torsdag morgen. Fem personer er kritisk skadet og totalt 17 skadet. Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent. Redningsmannskaper fra hele Nordsjælland er på stedet.

Read more »

Alvorlig togulykke i Nordsjælland – fem kritisk skadetTo tog kolliderte frontalt ved Kragerup i Nordsjælland torsdag morgen. Fem personer er kritisk skadet, og 17 er totalt skadet. Forvirring rundt antall skadde preget den første informasjonen. Etterforskningen er i gang.

Read more »

Togulykke i Kragerup – fem kritisk skadetTo tog kolliderte frontalt ved Kragerup i Nordsjælland torsdag morgen. Fem personer er kritisk skadet og totalt 17 skadet. Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent, men en jernbaneekspert antyder mulig menneskelig svikt. Redningsmannskaper fra hele Nordsjælland er på stedet.

Read more »

Alvorlig togulykke i Danmark – flere kritisk skadetTo tog kolliderte i Kagerup nord for København torsdag morgen. Flere personer er kritisk skadet og en omfattende redningsoperasjon ble iverksatt. Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent, men en menneskelig feil vurderes som sannsynlig.

Read more »

Togulykke i Kragerup – fem kritisk skadetEn togulykke i Nordsjælland torsdag morgen har etterlatt fem personer kritisk skadet. Politiet bekreftet tallet på en pressekonferanse. Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent, og redningsarbeidet pågår fortsatt. Det var 38 personer om bord i de to togene.

Read more »