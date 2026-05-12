Alvorlig trafikkulike utenfor Ytre Enebakk med sykkellagssykling involvert, flere til sykehus

Politiet meldte en alvorlig trafikkulike utenfor Ytre Enebakk der et lokalt sykkellag med syv personer ble påkjørt av to biler. Poliets innsatsleder Sindre Dahlstrøm forteller at både bilistene og syklistene ble kjørt på i sammenstøtet.

Klokken 18.35 meldte politiet en alvorlig trafikkulike utenfor Ytre Enebakk. Det var et lokalt sykkellag med syv personer som var blitt påkjørt. Pårørende er varslet.

Det samme er lederen for sykkellaget som er involvert i ulykken, opplyser politiet. To biler skal være involvert i ulykken, og politiet har kontroll på begge bilførerne. Per nå fremstår det som at et følge på syv syklister var ute og syklet. To biler kom kjørende i samme retning som syklistene.

Så er det sammenstøt, sier innsatsleder Sindre Dahlstrøm tilBegge de involverte bilistene har kjørt på syklistene, opplyser Dahlstrøm. De fraktes til legevakt for blodprøvetagning på grunn av mistanke om ruspåvirkning hos den ene sjåføren. Flere luftambulanser ble sendt til ulykkesstedet.. Det bekrefter også politiet.

Fem andre er er kjørt til sykehus for undersøkelser. Kommunen har kalt ut psykososialt team, forteller ordfører i Enebakk, Christopher Leiknes til NRK. Det er omkjøring via Siggerudveien, Bru-Fjellveien og Enebakkveien, opplyser Vegtrafikksentralen





