Alvorlig trafikkulykke i Holmestrand, Wenders erkjenner feil, og tuelle andre nyheter

Denne nyhetsteksten dekker flere hendelser: en kritisk personskade i en kollisjon mellom bil og lastebil i Holmestrand, regissør Wim Wenders' erkennelse av manglende beskyttelse av en skuespiller som barn, en redningsaksjon etter et fjellfall, advarsel om laserfare, Ukrainas takknemlighet for norsk luftvern, Fords store tilbakekalling, og Kuwait-Iran-spenninger etter et droneangrep.

På Hvittingfossveien ved Kronlia i Holmestrand skjedde en alvorlig kollisjon tirsdag ettermiddag mellom en personbil og en lastebil. Føreren av personbilen ble kritisk skadet og måtte flyttes med luftambulanse til Ullevål sykehus.

Han var bevisstløs da politiet ankom ulykkesstedet. Lastebilføreren ble kjørt til legevakt for oppfølging. Politiet har ikke ennå fastslått hendelsesforløpet, men spor på stedet indikerer at personbilen kan ha kjørt over i motgående kjørefelt før frontkollisjonen. Veien ble sperret i perioden etter ulykken.

Regissør Wim Wenders har erkjennt at han burde ha beskyttet den daværende 13 år gamle skuespilleren Nastassja Kinski under filming av filmen Falsk bevegelse i 1975. Dette kommer etter at filmen trekkes på grunn av en kontroversiell scene hvor Kinski var toppløs og en mannlig skuespiller på 30 år la seg på toppen av henne. Kinski, nå 65 år, har lenge prøvd å få fjernet scenen.

Wenders sier i en pressemelding at han som regissør hadde ansvaret for å sikre barnets vel på settet. Han anerkjenner at beskyttelsen ikke var tilstrekkelig den gangen. Filmen var Kinskis debut, og Wenders er en anerkjent regissør med flere prisbelønte filmer bak seg. I et separat tilfelle har politiet iverksatt en redningsaksjon etter at en person skal ha falt 15 meter i fjellet.

Luftambulansen er på vei, og personen transporteres til et ukjent sykehus. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. Samtidig varsler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) om fare ved lasersikte på russefeirer. Flere russ har fått øyeskader av lasere, og DSA har pålagt stans i all bruk av laseranlegg.

Politiet støtter dette rådet. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har takket Norge for tillit til å bidra med luftvern mot ballistiske raketter. I en samtale med statsminister Jonas Gahr Støre bekreftet Zelenskyj deltakelse på Nato-toppmøtet i Ankara i juli. Luftvern er et sentralt tema på kommende Nato- og G7-møter, sammen med langsiktige finansielle sikkerhetsgarantier.

Støre kondolerte de 23 som ble drept i et russisk angrep Ukraina, der 151 ble såret. I en annen sak tilbakekaller Ford nær 420.000 biler av modellene Expedition og Navigator på grunn av en feil med setebeltene. Belttene kan låse seg, noe som gjør det umulig å trekke dem ut eller inn. I en kollisjon kan dette føre til alvorlige skader.

Den amerikanske trafikksikkerhetsmyndigheten NHTSA har varslet om problemet. Kuwait har kalt inn Irans chargé d'affairs og utvist to iranske diplomater etter et droneangrep på den internasjonale flyplassen onsdag. Angrepet førte til at en person ble drept og 63 såret, blant dem flere indere. India har reagert kraftig og fordømt angrepet, og ber alle parter om å stanse slike handlinger. Flytrafikken i Kuwait ble midlertidig innstilt, men er nå gjenopptatt





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trafikkulykke Holmestrand Wim Wenders Nastassja Kinski Falsk Bevegelse Fjellfall Luftambulanse Laser Russefeiring Ukraina Luftvern Zelenskyj Støre NATO Ford Tilbakekalling Setebelter Kuwait Iran Droneangrep

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vi beklager, men denne artikkelen er ikke tilgjengelig på grunn av begrensninger i API-tilgangen.No description available for this news text.

Read more »

– De satt på hotellrommet og latet somDet ligger en helt spesiell grunn bak kronprins Haakons besøk til akkurat denne sushikjeden.

Read more »

Tar helt av: – EkstremtFerieturister ved Middelhavet kan møte både strengere regler og høyere kostnader denne sommeren.

Read more »

VM-heten rammer Norge denne uken: – Kan bety veldig myeErling Braut Haaland og Norge er på plass i USA. De får en varm velkomst.

Read more »