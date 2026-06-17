Alvorlig ulykke i Lunnertunnelen fører til omfattende skader og stenging

En mann omkom i en kollisjon inne i Lunnertunnelen mandag morgen. Tunnelen ble stengt i mer enn 24 timer for å sikre stedet og utføre omfattende reparasjoner på grunn av knusningsskader i betongen.

Tidlig mandag morgen ble Lunnertunnelen , som for binder Hadeland og Gjøvikregionen med Nannestad, Ullensaker og blant annet Gardermoen, stengt på grunn av en alvorlig trafikulykke.

En mann i 30-årene fra Troms omkom da bilen han var i kolliderte inni tunnelen. Veien ble åpnet igjen rundt klokka fire på morgenen, litt over et døgn etter ulykken. Byggeleder Ole Kramprud i Statens vegvesen Oppland beskrev skadene som omfattende. Tunnelen måtte stenges helt for reparasjoner, inkludert fjerning og erstattning av deler av betongkonstruksjonen, eventuell ny isolasjon og påføring av ny betong.

Arbeidet minner om det som blev gjort i Røstetunnelen i januar 2025, men værforholdene forhindret damning den gangen. Ryddearbeidet inne i tunnelen omfattet glass, plast og betongfragmenter. Ulykken skjedde omtrent én kilometer inn i tunnelen fra østsiden ved Brovoll. Dette er en av flere dødsulykker på Hadelands-området de siste årene





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Lunnertunnelen Trafikkulykke Stengt Vei Reparasjoner Hadeland

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