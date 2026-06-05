Alvorlig ulykke i Mexico, 49 døde i Niger og ebola i Kongo

En bil har kjørt av veien i Mexico og landet på taket i en grøft. Politiet beskriver ulykken som alvorlig. I tillegg har mange frivillige søkt etter en 11-årig jente som ble bortført i Gers. Et lik ble nå funnet i et avsideliggende område iført tøy som passer med det den bortførte mindreårige hadde på tidspunktet for forsvinningen. 49 personer tørstet ihjel etter at kjøretøyet de ble fraktet i brøt sammen i en isolert del av Sahara-ørkenen i Niger. Myndighetene i Niger opplyser at de 49 tørstet i hjel i et øde område mer enn 80 kilometer vest for Assamakka. Et utbrudd av ebola har også oppstått i Kongo, hvor antallet bekreftede ebolatilfeller har steget til 381. Utbruddet startet i midten av mai, og antallet bekreftede smittetilfeller har økt med 18 siden onsdag. I Uganda er 15 personer smittet og én død.
En bil har kjørt av veien i Mexico og landet på taket i en grøft. Politiet beskriver ulykken som alvorlig. I samme delstat har politiet funnet fire halshogde lik pakket i plast i et forlatt kjøretøy.
Regionen er åsted for væpnet konflikt mellom narkotikakarteller. Bilen med likene ble funnet i nærheten av bakdøren til delstatsforsamlingen i Guerreros hovedstad Chilpancingo, opplyser kilder i påtalemyndigheten torsdag. De etterforsker saken. Delstaten er åsted for kamper mellom Sierra-kartellet og narkogjengen Los Ardillos.
Urfolksgrupper beskylder sistnevnte for å bruke droner og eksplosiver til å presse dem bort fra hjemmene deres i fjellene. Analytikere sier angrepene har som mål å skremme lokalbefolkningen. I tillegg har mange frivillige søkt etter en 11-årig jente som ble bortført i Gers. Et lik ble nå funnet i et avsideliggende område iført tøy som passer med det den bortførte mindreårige hadde på tidspunktet for forsvinningen.
En gangvei, en såkalt promenade, skal bygges til det ikoniske Lincoln-monumentet i Washington. 49 personer tørstet ihjel etter at kjøretøyet de ble fraktet i brøt sammen i en isolert del av Sahara-ørkenen i Niger. Myndighetene i Niger opplyser at de 49 tørstet i hjel i et øde område mer enn 80 kilometer vest for Assamakka. Et utbrudd av ebola har også oppstått i Kongo, hvor antallet bekreftede ebolatilfeller har steget til 381.
Utbruddet startet i midten av mai, og antallet bekreftede smittetilfeller har økt med 18 siden onsdag. I Uganda er 15 personer smittet og én død. USA og Russland skal signere en avtale om en tunnel gjennom Beringstredet. Ukrainske president Volodymyr Zelenskyj ber i et åpent brev til sin russiske motpart Vladimir Putin om en slutt på krigen og foreslår et møte mellom de to.
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