Alvorlig ulykke i Mexico, 49 døde i Niger og ebola i Kongo

En bil har kjørt av veien i Mexico og landet på taket i en grøft. Politiet beskriver ulykken som alvorlig. I tillegg har mange frivillige søkt etter en 11-årig jente som ble bortført i Gers. Et lik ble nå funnet i et avsideliggende område iført tøy som passer med det den bortførte mindreårige hadde på tidspunktet for forsvinningen. 49 personer tørstet ihjel etter at kjøretøyet de ble fraktet i brøt sammen i en isolert del av Sahara-ørkenen i Niger. Myndighetene i Niger opplyser at de 49 tørstet i hjel i et øde område mer enn 80 kilometer vest for Assamakka. Et utbrudd av ebola har også oppstått i Kongo, hvor antallet bekreftede ebolatilfeller har steget til 381. Utbruddet startet i midten av mai, og antallet bekreftede smittetilfeller har økt med 18 siden onsdag. I Uganda er 15 personer smittet og én død.

En bil har kjørt av veien i Mexico og landet på taket i en grøft. Politiet beskriver ulykken som alvorlig. I samme delstat har politiet funnet fire halshogde lik pakket i plast i et forlatt kjøretøy.

Regionen er åsted for væpnet konflikt mellom narkotikakarteller. Bilen med likene ble funnet i nærheten av bakdøren til delstatsforsamlingen i Guerreros hovedstad Chilpancingo, opplyser kilder i påtalemyndigheten torsdag. De etterforsker saken. Delstaten er åsted for kamper mellom Sierra-kartellet og narkogjengen Los Ardillos.

Urfolksgrupper beskylder sistnevnte for å bruke droner og eksplosiver til å presse dem bort fra hjemmene deres i fjellene. Analytikere sier angrepene har som mål å skremme lokalbefolkningen. I tillegg har mange frivillige søkt etter en 11-årig jente som ble bortført i Gers. Et lik ble nå funnet i et avsideliggende område iført tøy som passer med det den bortførte mindreårige hadde på tidspunktet for forsvinningen.

En gangvei, en såkalt promenade, skal bygges til det ikoniske Lincoln-monumentet i Washington. 49 personer tørstet ihjel etter at kjøretøyet de ble fraktet i brøt sammen i en isolert del av Sahara-ørkenen i Niger. Myndighetene i Niger opplyser at de 49 tørstet i hjel i et øde område mer enn 80 kilometer vest for Assamakka. Et utbrudd av ebola har også oppstått i Kongo, hvor antallet bekreftede ebolatilfeller har steget til 381.

Utbruddet startet i midten av mai, og antallet bekreftede smittetilfeller har økt med 18 siden onsdag. I Uganda er 15 personer smittet og én død. USA og Russland skal signere en avtale om en tunnel gjennom Beringstredet. Ukrainske president Volodymyr Zelenskyj ber i et åpent brev til sin russiske motpart Vladimir Putin om en slutt på krigen og foreslår et møte mellom de to.





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mexico Niger Ebola Kongo Gers Tunnel Beringstredet USA Russland Ukraina Krigen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alvorlig trafikkulykke i Holmestrand, Wenders erkjenner feil, og tuelle andre nyheterDenne nyhetsteksten dekker flere hendelser: en kritisk personskade i en kollisjon mellom bil og lastebil i Holmestrand, regissør Wim Wenders' erkennelse av manglende beskyttelse av en skuespiller som barn, en redningsaksjon etter et fjellfall, advarsel om laserfare, Ukrainas takknemlighet for norsk luftvern, Fords store tilbakekalling, og Kuwait-Iran-spenninger etter et droneangrep.

Read more »

Én person skadd etter alvorlig ulykkeEn bil og en lastebil kolliderte i Holmestrand onsdag ettermiddag.

Read more »

Bellona i alvorlig økonomisk krise etter revisjonsrapport med vesentlige forbeholdRevisjonsrapport fra BDT Viken avdekket betydelige økonomiske svakheter i Bellona. Revisor advarer om usikkerhet rundt stiftelsens videre drift, mulige erstatningskrav og straffbare lovbrudd. Organisasjonen står nå i en akutt likviditetskrise og trenger 8 millioner kroner innen en uke for å unngå konkurs.

Read more »

Varsku om grillmat: – Et alvorlig funn– Det et alvorlig funn, og det er særlig belastningen over tid vi er bekymret for.

Read more »