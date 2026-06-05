Alvorlig utforkjøring i Buvika - Spesialenheten etterforsker politiets rolle

En mann ble alvorlig skadet da bilen hans kjørte av veien i Buvika natt til 5. juni 2026. Politiet hadde kort tid forut fulgt bilen, men avbrøt forfølgelsen. Spesialenheten for politisaker har startet etterforsking for å avklare hendelsesforløpet.

En alvorlig trafikkulykke fant sted natt til 5. juni 2026 på fylkesvei 800 ved Buvika i Skaun kommune, Trøndelag. En mannlig bilfører mistet kontrollen over kjøretøyet, som kjørte av veien og havnet på taket i grøfta.

Mannen ble fraktet til akuttmottaket på St. Olavs hospital med det politiet omtaler som alvorlige skader. Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent, men nødetatene var raskt på stedet etter at meldingen kom inn like etter klokken 01.30. Statens vegvesen stengte veien ved Brekka i Buvika i forbindelse med redningsarbeidet og den påfølgende undersøkelsen. Ifølge politiet var det en kort forfølgelse forut for utforkjøringen.

En politipatrulje hadde blitt oppmerksom på bilen og valgte å følge etter, men avbrøt forfølgelsen kort tid før ulykken inntraff. Politiets innsatsleder Kristine Stølen uttaler til Adresseavisen at det ikke er noe som tyder på at forfølgelsen skjedde i høy hastighet. Spesialenheten for politisaker har nå iverksatt etterforsking for å avklare hendelsesforløpet. Det skal blant annet undersøkes om politiets forfølgelse var avbrutt i det utforkjøringen fant sted, samt avstanden mellom politipatruljen og personbilen under forfølgelsen.

Dette opplyser de i en pressemelding. Ulykken har ført til omfattende undersøkelser på stedet. Kriminalteknikere og ansatte i Statens vegvesens ulykkesgruppe rykket ut for å sikre spor og kartlegge årsaken til utforkjøringen. Veien var stengt i flere timer, noe som skapte forsinkelser for lokaltrafikken.

Mannen var alene i bilen da ulykken skjedde. Spesialenhetens etterforsking vil blant annet se på om politiets aksjon var i tråd med gjeldende prosedyrer. Hendelsen har vekket oppsikt lokalt, og mange stiller spørsmål ved om forfølgelsen kunne ha vært unngått eller håndtert annerledes. Politiet understreker at de samarbeider fullt ut med Spesialenheten, og at ytterligere informasjon vil bli gitt når etterforskingen skrider frem





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