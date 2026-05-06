Alvorlig virusutbrudd på cruiseskip: Fare for liv dersom passasjerer ikke får hjelp

Tre personer er døde og flere er smittet av det dødelige Andes-viruset om bord på MV Hondius. Eksperter advarer om katastrofale følger hvis skipet nektes havn.

Det har oppstått en kritisk og uavklart situasjon utenfor kysten av Kapp Verde, hvor cruiseskipet MV Hondius ligger for anker med 150 passasjerer om bord.

Skipet, som startet sin ferd fra Ushuaia i Argentina den 1. april, har blitt rammet av et alvorlig utbrudd av hantavirus. Situasjonen har nå nådd et dramatisk punkt ettersom tre personer allerede er bekreftet døde som følge av smitten. Passasjerene befinner seg i en skjebnesvanger ventetilstand, fanget mellom et skip som fungerer som et flytende sykehus og kyststater som nøler med å slippe dem i land.

Verdens helseorganisasjon, WHO, har bekreftet alvorlighetsgraden og har iverksatt omfattende smittesporing av flypassasjerer som kan ha vært i kontakt med de smittede, mens ytterligere sju personer på skipet nå er mistenkt for å være smittet av det dødelige viruset. For å forstå alvorlighetsgraden i dette utbruddet, er det viktig å skille mellom ulike varianter av hantaviruset. Tidligere assisterende helsedirektør Espen Nakstad har påpekt at dette ikke er den milde varianten man kjenner fra Norge.

I det norske helsevesenet er man kjent med det som kalles musepest, en variant som i 2025 rammet rundt 30 personer, men som sjelden fører til alvorlig sykdom eller smitte mellom mennesker. Den varianten som nå herjer om bord på MV Hondius er imidlertid det søramerikanske Andes-viruset. Dette viruset er beryktet for sin ekstremt høye dødelighet, som i enkelte tilfeller er rapportert å ligge på opptil 50 prosent av de registrerte tilfellene.

Nakstad understreker at mens sykdommen i seg selv er svært alvorlig, blir risikoen for dødsfall betydelig høyere når pasientene ikke har tilgang til moderne intensivbehandling på sykehus. Uten riktig medisinsk utstyr og spesialisert helsehjelp kan et utbrudd av denne typen få katastrofale følger for de smittede. Den menneskelige belastningen for passasjerene om bord er nå enorm. Etter å ha vært isolert på sine lugarene i lengre tid, preges situasjonen av usikkerhet og frykt.

Forvirringen har blitt forsterket av motstridende meldinger om hvorvidt skipet får legge til kai. Mens den spanske kringkasteren TVE rapporterte at det var gitt tillatelse til å anløpe Tenerife, ble dette kort tid etter avvist av presidenten for Kanariøyene, Fernando Clavijo. Denne politiske drakampen setter menneskeliv på spill, da tiden er en kritisk faktor ved behandling av hantavirus.

Nakstad mener at frykten for å ta imot skipet er overdreven og at risikoen for lokalbefolkningen er minimal dersom man følger etablerte protokoller. Han argumenterer for at det ikke er teknisk krevende å håndtere situasjonen; det kreves i hovedsak at de syke isoleres på sykehus og at de øvrige passasjerene testes med blodprøver for å utelukke smitte. Situasjonen illustrerer en kompleks utfordring der folkehelse og politisk frykt kolliderer.

Det er en prekær situasjon når et cruiseskip blir stående som en isolert sone uten tilstrekkelig medisinsk kapasitet til å håndtere et virus med så høy dødelighet. Nakstad understreker at god planlegging er nøkkelen, og at det er fullt gjennomførbart å sikre både passasjerene og befolkningen på land. Spørsmålet som gjenstår er om de politiske lederne vil prioritere humanitære hensyn og medisinsk nødvendighet over frykten for smitte.

Dersom MV Hondius fortsatt nektes havn, risikerer man at dødstallene stiger unødvendig, noe som kunne vært unngått med rask handling og koordinert helsehjelp. Det er nå et sterkt press på myndighetene for å finne en løsning som sikrer at ingen flere liv går tapt i denne tragiske hendelsen





