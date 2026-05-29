Alvorlige IT-svakheter i Nav: Riksrevisjonen kan ikke godkjenne regnskapet for 2025

Riksrevisjonen avdekker alvorlige svakheter i Navs IT-systemer, særlig knyttet til logging og tilgangskontroll i databaser. Dette påvirker 683 milliarder kroner i stønader, og revisor kan dermed ikke bekrefte regnskapet for 2025. Arbeidsministeren er ikke overrasket, og Nav jobber med å styrke internkontrollen.

Riksrevisjonen s nye beretning for 2025 avdekker alvorlige svakheter i Nav s IT-systemer, noe som gjør at revisor ikke kan bekrefte at årsregnskapet er korrekt. Svakhetene gjelder spesielt logging og kontroll av tilganger til databaser, og omfatter flere viktige stønader under folketrygdloven.

Totalt 683 milliarder kroner av de regnskapsførte 702,7 milliarder kronene i tilskudd og stønader for 2025 er berørt. Dette er samme problem som førte til forbehold i revisjonen av 2024-regnskapet. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng (Ap) sier konklusjonen ikke er overraskende, og at årsaken er svakheter som ble oppdaget i fjor. Hun understreker at Nav har fått beskjed om å prioritere god internkontroll, og at departementet har fulgt opp i styringsdialogen.

En ekstern gjennomgang av internkontrollen i Nav er allerede i gang, og regjeringen har nedsatt en ekspertgruppe for å gjennomgå Nargs oppgaver og organisering. Stenseng påpeker at svakhetene må rettes opp for at Riksrevisjonen skal kunne gjøre sin kontroll av regnskapet. Jane Hellstrand, økonomi- og styringsdirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav), forklarer at de gjennom 2025 har jobbet med å etablere rutiner for å sikre etterlevelse av økonomireglementet på området. Arbeidet med internkontroll fortsetter med full styrke i 2026.

Nav påpeker i en pressemelding at de, etter tilbakemeldingene fra Riksrevisjonen, har gjennomført omfattende kontroller og analyser av regnskapstallene uten å finne uregelmessigheter. Likevel er situasjonen alvorlig fordi tilliten til Navs IT-systemer er svekket, og det kan få konsekvenser for fremtidige utbetalinger. Riksrevisjonens kritikk reiser spørsmål om Navs evne til å sikre at riktige personer får riktige ytelser. Svakhetene i logging og tilgangskontroll kan potensielt tillate uautorisert tilgang til sensitive data, eller føre til feilutbetalinger.

Selv om Nav ikke har funnet bevis på uregelmessigheter, er mangelen på kontroll en risiko. Ekspertgruppen som regjeringen har nedsatt, skal se på om Navs organisering er hensiktsmessig, og om det er behov for strukturelle endringer. Samtidig jobber Nav med å styrke internkontrollen, men det er usikkert om tiltakene vil være tilstrekkelige for 2026-regnskapet. For mottakere av stønader som uføretrygd, pensjon, sykepenger og arbeidsavklaringspenger, er situasjonen bekymringsfull fordi det kan påvirke utbetalingenes nøyaktighet.

Nav forsikrer imidlertid at de gjør alt de kan for å rette opp svakhetene. Riksrevisjonen vil følge saken nøye, og Stortinget vil bli orientert. Det er ventet at saken vil bli debattert i kontroll- og konstitusjonskomiteen. I mellomtiden må Nav prioritere å få på plass robuste IT-systemer som kan dokumentere at regnskapet er korrekt.

Dette er en av de største utfordringene Nav har stått overfor de siste årene, og det gjenstår å se om tiltakene vil være nok til å gjenopprette tilliten





