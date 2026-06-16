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Alzheimers-medisinen Leqembi er svært kostbar og har begrenset effekt

Helse Og Medisin News

Alzheimers-medisinen Leqembi er svært kostbar og har begrenset effekt
AlzheimersLeqembiDMP
📆6/16/2026 6:05 AM
📰Aftenposten
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Direktoratet for medisinske produkter (DMP) har konkludert at Leqembi er svært kostbar og har begrenset effekt i behandling av Alzheimers.

Alzheimers -medisinen Leqembi er svært kostbar og har begrenset effekt, konkluderer DMP . Leqembi kan bremse utviklingen av Alzheimers , men effekten er lav og kostnaden og risikoen for bivirkninger er høy.

Pasienter som får legemiddelet bruker litt lengre tid på å nå samme grad av hukommelses- og funksjonstap sammenlignet med de som ikke får Leqembi. Det er imidlertid omdiskutert hvor stor betydning dette har i praksis. Rundt 78.000 pasienter i Norge oppfyller de medisinske kriteriene for å kunne motta behandling, men bare rundt 4000 i starten vil kunne få den svært ressurskrevende behandlingen dersom Leqembi tilbys i norske sykehus.

Kostnadene for sykehus ved å ta i bruk Leqembi til den aktuelle pasientgruppen er beregnet til 2,8 milliarder kroner per år. Det er nå opp til helseforetakene i Beslutningsforum å avgjøre om legemiddelet skal tas i bruk på norske sykehus

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Aftenposten /  🏆 31. in NO

Alzheimers Leqembi DMP Kostnad Effekt

 

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