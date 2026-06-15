Amad Diallos seiersmål sikret Elfenbenskysten viktig seier mot Ecuador på VM 2026

I en intens gruppekamp på VM 2026, var det innbytter Amad Diallo som gjorde forskjellen da han scoring kampens eneste mål for Elfenbenskysten i siste minutt. Ecuador hadde flere farlige momenter med tre skudd på stolper, men kunne ikke komme i mål. Seieren plasserer Elfenbenskysten i en sterk posisjon i gruppe E.

Det så lange ut til å ende med poengdeling mellom Elfenbenskysten og Ecuador i en spenningsfylt gruppekamp på FIFA Verdensmesterskapet 2026. Men i kampens sluttminutter ble innbytter Amad Diallo til Elfenbenskysten den avgjørende figuren da han satte kampens eneste og seiersbringende mål.

Kampen fant sted på Philadelphia Stadium og viste to lag med fremoverlente spill, men where var det de lydhøre forsøkene som skapte mest spenning. Ecuador åpnet spesielt i første omgang med flere farlige angrep. Etter 23 minutter rammet Yeboah tverrliggeren etter et kraftig skudd, og bare sju minutter senere var det igjen metallet som vibrerte da Minda traff stolpen.

Elfenbenskysten tok gradvis kontroll og skapte også farlige situasjoner før pause, blant annet med et skudd fra Nicolas Pépé og et brassespark fra forsvareren Singo, men heller disse traff ikke nettet. Andrefotombudet fortsatte med like intensivt fotball, og i det 52. minutt rammet Wahi tverrliggeren for tredje gang for Elfenbenskysten. I alt sla fire skudd inn i stolper og på lerret i denne enkeltkampen, ifølge tall fra Opta. Dette er et høyttalende eksempel på et møte hvor målscoringen var en:sjeldenhet.

I løpet av hele turneringen så langt har totalt ni skudd truffet metallet, og fire av dem kom i denne spesifikke kampen. På et tidspunkt da det så ut som om poengdeling var det mest sannsynlige resultatet, kom det avgjørendeØyeblikket. Elfenbenskysten-forsvarer Singo gjennomførte et kraftfullt raid langs kanten og sendte inn en presis flate inn i boksen.

Innbytter Amad Diallo, som hadde kommet på banen for å gjøre en forskjell, mottok ballen på første kontakt og plasserte den sikkert i lengste hjørne. Målet var et mesterverk med øyeblikksglimt og avgjerendeklass. Det sendte de tilreisende fra Elfenbenskysten til innbyrdes jubel. Med dette resultatet ligger Tyskland øverst i gruppe E etter å ha slått Curaçao 7-1 tidligere denne dagen.

Elfenbenskysten møter Tyskland 20. juni, mens Ecuador har Curaçao på agendaen 21. juni. Kampen mot Ecuador vil være en avgjørende utfordring for Elfenbenskousten for å sikre progresjon fra gruppen





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VM 2026 Elfenbenskysten Ecuador Amad Diallo Fotball Gruppekamp Philadelphia Stadium

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