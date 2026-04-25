Amalie Iuel: Mellom personlige rekorder, familiedrømmer og en usikker fremtid

Amalie Iuel reflekterer over alder, idrettskarriere, familieliv og fremtidsplaner i et nytt intervju. Hun forbereder seg til stafett-VM, men vurderer samtidig å utvide familien med Aksel Lund Svindal.

Amalie Iuel nærmer seg en ny fase i livet, og reflekterer over tiden som har gått siden OL i Rio for ti år siden. Hun innrømmer at hun ble overrasket over å fylle 32 år, og føler seg yngre enn alderen tilsier.

Samtidig som hun fortsatt presterer på høyt nivå, med en ny personlig rekord på 400 meter hekk, begynner tankene å kretse rundt fremtiden, både sportslig og privat. Hun forbereder seg nå til stafett-VM i Botswana, men erkjenner at reisingen vekk fra sønnen Storm og forloveden Aksel Lund Svindal er en utfordring. Paret drømmer om å utvide familien, og Iuel vurderer hvor lenge hun kan fortsette med toppidretten samtidig som hun ønsker å gi Storm søsken.

Forholdet til Aksel Lund Svindal startet på Toppidrettssenteret og har utviklet seg til å bli norsk idretts mest profilerte par. Iuels bakgrunn fra en stor familie har gitt henne et sterkt forhold til familieverdier, og hun verdsetter tiden hun får med sine nærmeste. Akkurat nå er Storm og Svindal på guttetur i Hellas under innspillingen av «Mesternes mester», mens Iuel er på treningsleir med stafettjentene i Afrika.

Hun deler minner fra sin tid i Namibia og beskriver en følelse av nostalgi når hun returnerer til Afrika, takket være luktene som vekker barndomsminner. Samholdet i laget er sterkt, og Iuel trives med jentene på treningsleiren. Hun reflekterer over at det å bli eldre og mor bringer med seg nye perspektiver, og at avgjørelser om fremtiden må tas med tanke på både idrettskarrieren og familielivet





