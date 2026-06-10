Amalie Iuel's Final Bislett Games

Amalie Iuel, a renowned Norwegian athlete, is set to compete in her last Bislett Games, marking the end of her career as a competitive athlete. She reflects on the bittersweet emotions of her final season and the importance of owning her own story.

Ryktene nådde Amalie Iuel (32) før karrierens siste Bislett Games . - Det var viktig for meg å eie den historien selv. : Onsdag løper Amalie Iuel sitt siste Bislett Games .

Etter denne sesongen er det over for hekkeløperen. Foto: Terje Pedersen / NTBBISLETT (Dagbladet): For aller siste gang skal Amalie Iuel løpe ut på Bislett Games som aktiv friidrettsutøver. Etter denne sesongen er det slutt. - Det har vært vemodig, fordi det blir jo mer ekte med en gang du sier det høyt.

Sånn sett har det vært trist, men det har vært veldig fint også, sier Iuel til Dagbladet etter karrierens siste pressekonferanse på Bislett. Onsdag løper hun 400 meter hekk, som er den nest siste øvelsen på programmet. Der får hun tøff konkurranse fra blant andre Rushell Clayton og Emma Zapletalová. - Nervene begynner å komme, sier 32-åringen mens hun skuer utover et regnvått Bislett stadion som klargjøres til friidrettsfest.

STAFETTJENTENE: Snart må stafettjentene Henriette Jæger, Josefine Tomine Eriksen Aks og Lakeri Ertzgaard finne seg en ny lagvenninne. Foto: Terje Pedersen / NTB- Jeg har jo skjønt at det nærmer seg slutten, men vi tenkte at EM i Birmingham var et fint sted å gi seg. Man har kanskje litt større medaljemuligheter i et EM enn i et VM. Det var en del av grunnen til at jeg valgte å ta ett år til, framfor å gi meg i fjor.

Det er nok alle jeg kjenner. Jeg ville at det skulle komme fra meg før de leste om det i media. Men de har visst det lenge. Jeg begynte å snakke om det med treningsgruppa allerede i fjor.

De trodde lenge at jeg skulle forlate.

«Det kommer aldri til å skje», sa de. Diamond League-stevnet sendes på NRK1 fra klokka 18.00. Fra 18.00 er det nasjonale forøvelser med blant andre Håvard Bentdal Ingvaldsen og Lovise Skarbøvik Andresen.19.52: Flytoget Race - Parautøverne Salum Kashafali og Vegard Dragsund Sverd har utfordret funksjonsfriske Mathias Hove Johansen og Per Tinius Fremstad-Waldron til 100 meter.20.44: 200 meter menn med 18 år gamle Gout Gout, som debuterer i Diamond League. Satt U20-verdensrekord i april med tida 19,67.

Den norske rekorden har Jaysuma Saidy Ndure med 19,89. - Jeg prøver å ikke tenke alt for mye på det. Men på et eller annet tidspunkt så må jeg ta et valg, men jeg har valgt å ta det år for år og se hva det blir. Men nå koser jeg meg iallfall med reisen, så får vi se hva som skjer etterpå.

Jeg skal iallfall kjøre ut denne sesongen, sa hun til- Nei, pressen i Norge er veldig hyggelige og ryddige. De vil ikke skrive ting basert på rykter, for jeg vet at folk har hørt rykter. Det var viktig for meg å kunne eie denne historien selv, sier 32-åringen i dag





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Amalie Iuel Bislett Games Athletics Career Emotions Storytelling

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