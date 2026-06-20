Amalie Iuel slutter opp som friidrettsutøver

Iuel har annonsert at årets sesong vil bli hennes siste, men det er mulig at hun kan fortsette i en annen rolle. NRK-ekspert Christina Vukicevic håper på å få med Iuel videre, og Bislett-general Steinar Hoen tror også at hun kan være med på det laget videre i en mer administrativ rolle.

Iuel har annonsert at årets sesong vil bli hennes siste, ettersom hun ønsker å utvide familien. Overfor Nettavisen slår hun fast at det ikke er aktuelt med et comeback på et senere tidspunkt.

Men NRK-ekspert Christina Vukicevic håper på å få med Iuel videre. - Det kan jo være at hun får en eller annen rolle som en bidragsyter på innsiden her. Enten som trener eller i et eller annet prosjekt. Jeg skal ikke spekulere nå, men det kan jo være at det er en lur vei å gå, sier hun til Nettavisen.

Den tanken deler også Bislett-general Steinar Hoen. - Hvis jeg hadde vært forbundet, så hadde jeg prøvd å huke tak i Amalie nå når hun gir seg, at hun kan være med på det laget videre i en mer administrativ rolle. Det tror jeg er lurt. Jeg tror også hun kunne vært interessert i det, sier han til Nettavisen.

Onsdag løp Iuel sitt siste løp på Bislett Games og klokket inn til 54,79 i vanskelige vindforhold. Etterpå tok hun en æresrunde rundt banen. - Det var veldig rørende, forteller hun til Nettavisen.

Les også: Iuel brøt uskreven regel: - Ble spurt Iuel med innrømmelse: - Klart at jeg har lyst Til tross for at det ble en femteplass, tok hun hele runden rundt stadion for å hilse på publikum - Det var ikke jeg som insisterte på at jeg skulle gå en runde altså. Jeg vet at det er reservert til de som vinner, men så ble jeg spurt av stevnedirektør Steinar.

Da tenkte jeg det var en fin måte å si farvel til publikum, sier hun. Nettavisen forteller også Iuel om Vukicevics og Hoens bønn om at hun skal fortsette videre i Friidretts-Norge. - Ja, det var veldig hyggelig sagt, og det er klart at jeg har lyst til å prøve å forbli i friidretten på en eller annen måte.

Hvilken rolle det skal bli, det vet jeg ikke helt ennå, men jeg synes jo at det er et ekstremt fint miljø, sier hun og fortsetter: - Jeg synes at idrett og friidretten byr på veldig mange gode verdier, og det er verdier som jeg også har tatt med meg gjennom hele min friidrettsreise. Så det er klart, man har lyst til å være en del av det miljøet her.

Iuel har i en årrekke blitt trent av Leif Olav Alnes, som på sin side er ganske trygg på at han ikke blir helt kvitt friidrettsstjernen etter sesongen. - Amalie er jo en fantastisk person, og hun har vært en veldig viktig bidragsyter i det daglige. Og det vil jo faktisk overraske meg om hun ikke får nok FOMO (Fear Of Missing Out) til at hun kommer innom og bidrar, selv om hun har lagt opp, sier han til Nettavisen.

Vil du se neste video? Oljeraffineri i Moskva i flammer0:57 Les også: Warholm med svenskestikk: - De hadde ikke vært med Vil fortsette med Warholm og AlnesIuel innrømmer også at det frister å kunne fortsette videre med laget, som blant annet også inneholder Karsten Warholm - Det at de sier jo at de kommer til å savne meg i treningsgruppen, er hyggelig. Men jeg tror ikke det blir casen i det hele tatt.

Jeg tror ikke de rekker å savne meg så mye, fordi jeg er nok ganske sikker på at jeg kommer til å komme mye innom trening, og de kommer nok ikke til å bli helt kvitt meg, sier hun og ler. NUMMER FEM: Amalie Iuel endte på 5. -plass på 400 meter hekk under Bislett Games 2026.

Foto: Alexander Ragnoli Winger (Nettavisen) - Man må jo holde seg i form, så de skal ikke se bort ifra at jeg stikker innom Valhall ganske mange ganger i uken. Iuel referer til innendørshallen Valhall i Oslo, der de gjennomfører store mengder av treningsøktene sine når de er hjemme i Norge. Les også: NRK-ekspert i sjokk på Bislett: - Hva skjer her?

Dette sier forbundetNettavisen har også forhørt seg om hvor Norges Friidrettsforbund stiller seg til å ansette Iuel i en ny rolle når hun legger opp. - Det er vanskelig for meg å uttale meg om det, som president så er det ikke mitt bord å begynne å ansette folk.

Men jeg tenker at Ronny (Nilsen), som generalsekretær, vil jo vurdere sånne ting, sier friidrettspresident Runar Bålsrud til Nettavisen og fortsetter: - Men det er klart Amalie er jo en utrolig fin person og har hatt en utrolig flott rolle i det norske landslaget, så det er klart hun er en kjemperessurs. Men jeg må være forsiktig med å liksom love bort noen stilling til henne, det er ikke mitt bord.

Men at hun kan gjøre en god jobb for norsk friidrett der hun vil kunne brukes, det er det ikke tvil om. Generalsekretær Nilsen forteller at han allerede for flere år siden gjorde det klart over for Iuel at han ønsker å ha henne med videre. - Hun er en fantastisk representant for norsk friidrett.

Så jeg husker også den tiden jeg var styreleder i Tjalve, da sa jo jeg til Amalie at vi også må benytte oss av henne, også i framtiden. Så er det klart opp til henne selv, hva hun ønsker å gjøre, men vi vil gjerne ha henne med som en del av friidretten, det er det ingen tvil om, sier han til Nettavisen. - Det er veldig hyggelig å høre (at hun ønsker å fortsette).

Hun er en strålende representant for friidretten, både som utøver og person, fortsetter han





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