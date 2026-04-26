Amanda Staveley vurderer comeback i Newcastle – West Ham også på radaren

Amanda Staveley, tidligere nøkkelperson i oppkjøpet av Newcastle United, vurderer nå å kjøpe klubben tilbake. West Ham er også et mulig mål for hennes nye investeringskonsortium. Samtidig står Manchester United overfor et stort salg av spillere.

Det verserer nå rykter om at Amanda Staveley , kvinnen som tidligere ledet an i oppkjøp et av Newcastle United og dermed avsluttet Mike Ashley s omstridte eierskap, vurderer å forsøke å kjøpe klubben tilbake.

Staveley, som flere ganger har blitt hyllet for å ha frigjort The Magpies fra en eier mange anser som den verste i Premier Leagues historie, skal være i gang med å danne et nytt konsortium. Denne gangen er ikke bare Newcastle United et mulig mål, men også West Ham United er på blokken. Dette skjer samtidig som Manchester United står overfor et potensielt massivt salg av spillere i sommer, i det som beskrives som klubbens mest nådeløse overgangsvindu noensinne.

Staveley, som solgte sin seks prosent eierandel i Newcastle i juli 2024, er nå i USA for å samle støtte og kapital til et nytt, ambisiøst prosjekt. En retur til Newcastle er absolutt mulig, men den er betinget av at Saudi-Arabias offentlige investeringsfond (PIF), dagens eiere, bestemmer seg for å trekke seg ut. Dette kan skje etter en sesong som har vært preget av skuffelse og manglende resultater.

Staveley spilte en avgjørende rolle i oppkjøpet av Newcastle i 2021, og var sentral i å hjelpe PIF med å fullføre kjøpet fra Ashley for 310 millioner pund. Før oppkjøpet av Newcastle vurderte Staveley og hennes støttespillere også muligheten for å kjøpe Tottenham, men da de ikke klarte å komme til enighet, rettet de blikket mot andre klubber. Nå ser det ut til at Newcastle igjen er i fokus.

Imidlertid vil en eventuell retur til St. James’ Park kreve en betydelig høyere investering enn de 310 millionene pund PIF betalte i 2021. Det antas at Staveley sikter mot å samle inn rundt 2 milliarder pund for et langt større og mer omfattende prosjekt. West Ham er også et interessant alternativ, og blir nøye overvåket av Staveleys team. West Ham, til tross for at de ikke eier sin egen stadion, forventes å koste mer enn Newcastle.

Dette skyldes at utenlandske investorer generelt sett foretrekker London-klubber. Verdsettelsen av West Ham vil også være sterkt knyttet til klubbens Premier League-status. En eventuell nedrykk vil sannsynligvis presse prisen ned og redusere interessen fra Staveleys finansielle støttespillere. Situasjonen for de to klubbene er svært forskjellig.

West Ham kjemper for å unngå nedrykk, mens Newcastle befinner seg midt på tabellen. Etter lørdagens 2–1-seier over Everton ligger West Ham på 17. plass, kun to poeng foran nedrykkssonen. Newcastle har også hatt en vanskelig sesong under Eddie Howe og ligger på 14. plass, seks poeng foran West Ham. Med liten sannsynlighet for europeisk spill neste sesong, kan Newcastle stå overfor et travelt sommerovergangsvindu, der flere nøkkelspillere kan forlate klubben.

Blant disse er den italienske spilleren som ble koblet til et overraskende salg i januarvinduet, og som nå er på radaren til både Arsenal og Manchester United før sommeren. Denne situasjonen skaper usikkerhet rundt fremtiden til flere spillere og kan føre til betydelige endringer i troppen





