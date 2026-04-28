Amandusfestivalen avslutter samarbeidet med kronprinsesse Mette-Marit

Amandusfestivalen har valgt å avslutte sitt samarbeid med kronprinsesse Mette-Marit etter avsløringer om hennes kontakt med den dømte sexforbryteren Jeffrey Epstein . Avgjørelsen ble tatt etter en grundig vurdering i festivalens styre, og er begrunnet i et ønske om å beskytte festivalens verdigrunnlag og troverdighet.

Festivalen, som er en filmfestival for unge filmskapere, legger stor vekt på inkludering, mediekompetanse og sosialt fellesskap, og mener at enhver handling som kan svekke disse verdiene krever oppmerksomhet og handling. Bakgrunnen for bruddet er de omfattende avsløringene om kronprinsessens langvarige vennskapsforhold til Epstein, som ble kjent i vinter. Amandusfestivalen orienterte både Slottet og pressen om at de ønsket å avvente en mer utfyllende redegjørelse før de tok stilling til videre samarbeid.

Etter publiseringen av NRK-intervjuet med kronprinsessen og kronprinsen, konkluderte styret med å avslutte samarbeidet. Festivalen understreker at det har vært en krevende avveiing, og at de har hatt gode erfaringer med samarbeidet tidligere, samt forståelse for den vanskelige situasjonen kronprinsessen har vært i. Amandusfestivalen er ikke alene om å avslutte beskytterskap etter Epstein-avsløringene. Flere organisasjoner har valgt å trekke seg etter at det ble kjent at kronprinsessens kontakt med Epstein var mer omfattende enn tidligere antatt.

Kronprinsessen har nå beskytterskap for 18 organisasjoner. Festivalen startet i 1987 som en ungdomsversjon av Amandaprisene og er en viktig arena for unge filmskapere i Norge. Saken har satt fokus på kongehusets rolle som beskytter av organisasjoner og arrangementer, og på forventningene til åpenhet og integritet som følger med en slik rolle. Epstein-saken handler om anklager, etterforskning og straffeforfølgelse av et omfattende nettverk av seksuelle overgrep og menneskehandel, der Epstein utnyttet en rekke mindreårige jenter over flere år





Epstein huset ofre i LondonJeffrey Epstein innlosjerte kvinner som oppgir å være overgrepsofre i London i flere år - etter at britisk politi besluttet å ikke etterforske ham.

Økokrim inngår JIT-avtale med Frankrike i Epstein-sakenØkokrim har etablert et felles etterforskningsteam med Frankrike for å etterforske saken mot Mona Juul og Terje Rød-Larsen, som er siktet for å ha mottatt goder fra Jeffrey Epstein. Avtalen vil forenkle etterforskningen og sikre raskere utveksling av bevis.

Kongeparet møter europeiske kongelige i skyggen av Mette-Marits Epstein-uttalelserKong Harald og dronning Sonja skal delta i svenskekongens bursdagsfeiring, samtidig som kronprinsesse Mette-Marits tidligere kontakt med Jeffrey Epstein skaper spenning. Kronprinsesse Mette-Marit deltar ikke på grunn av helseproblemer.

Mette-Marit og Everest-utfordringerKronprinsesse Mette-Marits intervju etterlater spørsmål, mens en farlig isblokk stopper klatrere på Mount Everest. Kristin Harila venter i basecamp.

Kongefamilien møter utfordringer før kongelig festKronprinsesse Mette-Marit er alvorlig syk, sønnen hennes står tiltalt, og Epstein-saken har satt henne i stormen. Nå skal den norske kongefamilien møte europeiske kongehus under festen for svenske kong Carl Gustaf, en situasjon som er sensitiv etter nylige kontroverser.

