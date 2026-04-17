Amerikansk artist arrestert – mistenkt i drapet på tenåringsjente

Den populære amerikanske artisten D4vd, kjent fra TikTok og hitlåten Romantic Homicide, er arrestert i Los Angeles, mistenkt for drapet på en 14 år gammel jente. Levningene hennes ble funnet i en bil registrert på artistens adresse.

Den fremadstormende amerikanske artisten D4vd , hvis egentlige navn er David Anthony Burke , er blitt arrestert og anklaget i forbindelse med det tragiske drapet på den 14 år gamle jenta Celeste Rivas Hernandez . Burke, som er 21 år gammel og har oppnådd betydelig popularitet gjennom sosiale medier som TikTok og sin hitlåt Romantic Homicide, sitter for øyeblikket fengslet uten mulighet for kausjon i Los Angeles.

Saken er ventet å bli presentert for påtalemyndigheten mandag, noe som markerer en betydelig oppdatering i etterforskningen som har pågått siden jenta forsvant i fjor. Funnet av levningene hennes i en Tesla, som var registrert på D4vds adresse i Texas, utgjør en sentral del av bevisene politiet legger frem. Bilen ble funnet på en opplagsplass i Hollywood etter at politiet mottok en bekymringsmelding om en ubehagelig lukt som kom fra kjøretøyet. Detaljene rundt funnet er urovekkende; jentas hode og overkropp ble funnet i en liksekk plassert i bagasjerommet foran i bilen. Rettsmedisinske undersøkelser har indikert at kroppen var «sterkt nedbrutt», og at hun sannsynligvis hadde vært død i flere uker før hun ble oppdaget. Etterforskningen har pågått i en lengre periode, og en storjury begynte å vurdere bevis i saken allerede i desember. Arrestasjonen av D4vd torsdag representerer den første store utviklingen i saken på flere uker, etter en periode hvor artisten selv har vært taus. 