Amerikansk artist D4vd arrestert for drap på tenåringsjente

Den populære amerikanske artisten D4vd, kjent fra TikTok og låten Romantic Homicide, er arrestert i Los Angeles. Han mistenkes for drapet på en 14 år gammel jente hvis levninger ble funnet i en bil registrert på artisten.
Den amerikanske artisten D4vd , hvis virkelige navn er David Anthony Burke , er blitt arrestert i forbindelse med drapet på den 14 år gamle tenåringsjenta Celeste Rivas Hernandez . Burke, som er 21 år gammel og har oppnådd popularitet gjennom TikTok og sin hitlåt Romantic Homicide , sitter for øyeblikket fengslet i Los Angeles uten mulighet for kausjon.
Saken forventes å bli presentert for påtalemyndigheten på mandag, noe som markerer en betydelig utvikling i en sak som har vært under etterforskning siden jentas forsvinning i fjor. Funnet av hennes levninger fant sted i september, da politiet ble varslet om en ubehagelig lukt fra en Tesla parkert på en opplagsplass i Hollywood. Bilen viste seg å være registrert på D4vds adresse i Texas. Ved nærmere undersøkelse fant politiet deler av den unge jentas kropp i en liksekk plassert i bilens bagasjerom foran. Rettsmedisinerne bekreftet at kroppen var sterkt nedbrutt, og det ble antatt at jenta hadde vært død i flere uker før funnet. En storjury startet gjennomgangen av bevis i saken i desember, og arrestasjonen av sangeren torsdag representerer den første store fremgangen i etterforskningen på mange uker. Til tross for at sangeren selv har vært taus om saken, uttalte hans representanter tidligere at han samarbeidet fullt ut med myndighetene. BBC har forsøkt å innhente kommentarer fra hans representanter angående den nylige arrestasjonen. Dødsårsaken til Celeste Rivas Hernandez er foreløpig ikke fastslått
United States Latest News, United States Headlines
